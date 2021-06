Les déguerpis de l’aéroport de Kahone seront indemnisés d’ici la semaine prochaine

Le Président Macky Sall assure que « d’ici la semaine prochaine », les indemnités compensatoires destinées aux personnes dont les maisons ont été démolies aux abords de l’aéroport de Kahone seront payées. « Je salue votre comportement républicain, et je vous garantis que d’ici la semaine prochaine, le paiement des impenses sera effectué », a lancé le chef de l’Etat mardi soir à l’endroit du collectif représentant les familles impactées.

« J’ai trouvé ici un collectif de personnes impactées car il a fallu déplacer un certain nombre de maisons pour pouvoir avoir une piste de cette dimension. Je salue leur volonté et leur comportement républicain. Ils ont compris que c’était une urgence nationale, une utilité publique et pour cette raison, ils ont accepté d’être déplacés sans bruit pour permettre la construction de l’aéroport », a-t-il dit, rapporte l’Agence de la Presse Sénégalaise.

« Les évaluations ont été faites. Je souhaite que le maire puisse donner à ces impactés des terrains dans le cadre d’un lotissement accéléré par le biais de l’urbanisme, pour que ces indemnités puissent servir à reconstruire des maisons et dans un délai rapproché », a insisté Macky Sall.