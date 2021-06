La Bad refuse d’exécuter un arrêt de la cour suprême

Décidément, la Banque africaine de développement n’a aucun respect pour la Cour suprême sénégalaise. Pour cause, renseigne SourceA dans sa parution de ce mercredi, après un Arrêt de la plus haute juridiction sénégalaise exigeant que le marché des travaux d’aménagement et de bitumage de la Boucle de Kalounayes et des Voiries soit restitué à la Société Ecotra SA qui l’avait gagné, au détour d’une procédure régulière, l’Institution financière, la Bad, refuse de s’exécuter.

Selon le journal qui vend la mèche, la Bad a tordu le bras à l’Ageroute, afin que celle-ci arrache le marché des mains d’Ecotra SA au profit de l’entreprise China Railway Saventh Group (CRSG). L’offre formulée par la Société d’Abdoulaye Sylla était la moins disante (12 milliards F CFA contre 16 milliards proposés par l’entreprise chinoise), mais aussi les 14 millions d’euros devant servir aux paiements de réhabilitation de la route Senoba-Ziguinchor-Mpack et du désenclavement de la région Sud du pays ne sont nullement un don, mais plutôt un prêt que le Sénégal devra payer, jusqu’au dernier centime.