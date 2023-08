Les délires des «vieux mercenaires» de Sonko

Même en prison Ousmane Sonko fait parler de lui. Le leader de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) peut compter sur ses «vieux mercenaires» pour plaider sa cause. Sur les réseaux sociaux, ils le défendent bec et ongle. Malheureusement, ils ont misé sur le mauvais cheval. Toutes leurs Tentatives seront vaines. L’Etat du Sénégal ne peut plus faire marche arrière. Le maire de Ziguinchor devra passer par la case prison pour réajuster son projet.

La violence prônée par Ousmane Sonko et son parti a fini par l’envoyer en prison. Le leader de l’ex parti Pastef a été envoyé à la chambre zéro étoile. Le Pastef qu’il s’est tué à bâtir a aussi été dissous par l’Etat. Ce qui enterre définitivement leur projet. Mais aussi une grande désillusion pour Seydi Gassama et Alioune Tine. Ces deux droits de l’hommiste avaient tout misé sur Ousmane Sonko. Ils avaient naïvement cru que le maire de Ziguinchor serait le cinquième président en 2024. Raison pour laquelle ils se battent pour lui.

Malheureusement, leur rêve ne se réalisera jamais. L’emprisonnement de Sonko n’a fait que révéler leur véritable visage. Désormais tous les sénégalais savent que Seydi Gassama et Alioune Tine ne sont là que pour défendre le patriote en chef. Dans des post sur X (anciennement Twitter), ils ont plaidé pour la libération de Sonko qui a pris la décision d’observer une grève de la faim. Dans leurs textes, ils tentent de faire croire que le leader de l’opposition est à un bout de passer de vie à trépas. Car pour eux, tout le monde peut être en prison sauf Sonko.

Mais quand on est disciple de Sonko, on ne peut pas avoir des posts objectifs. Si leur souhait s’était réalisé, le Sénégal serait dans un chaos indescriptible. «S’il y’a un procès dans l’affaire adji Sarr, cela pourrait entraîner une guerre civile», telle était la pensée de Alioune Tine avant que Sonko ne soit condamné. D’ailleurs, c’est ce qui avait amené Madiambal Diagne à écrire dans une de ses chroniques : «Ousmane Sonko veut une guerre civile et Alioune Tine l’a théorisée». Aujourd’hui que la situation a changé c’est ce même Alioune Tine qui demande la libération de Sonko.

Alioune Tine et Seydi Gassama ont voulu faire croire à tout le monde que Sonko est un être parfait. Même quand le leader de Pastef dérape, il n’ose pas le remettre sur les rails. Raison pour laquelle de nombreux sénégalais voient en eux des «mercenaires» de la parole. Le patriote en chef est un détenu comme les autres prisonniers. Au lieu de lui demander d’arrêter sa grève de la faim, ils veulent que Macky Sall le libère.

En d’autres termes, ils demandent à l’Etat de faire ce que Sonko veut. Ces deux vieux ne savent même pas le précédent dangereux qu’ils risquent de créer. Qu’en sera-t-il si tous les prisonniers décident d’aller en grève de la faim pour exiger leur libération ?

Pourtant Alioune Tine n’a jamais pris la peine de condamner les déclarations incendiaires de Sonko avec qui il a eu à partager un bol de riz. Même quand le leader de l’ex parti Pastef voulait réserver à Macky Sall, un président démocratiquement élu, le même sort que Samuel Doe, ce soi-disant droit de l’hommiste n’a pas daigné réagir. Maintenant que son «ami» à décider de se priver de manger et boire, il prend la peine de se faire l’avocat du diable. Quelle hypocrisie. En quoi Sonko vaut-il mieux que les autres sénégalais incarcérés ? Sa vie vaut autant que celle des autres prisonniers.

Seydi Gassama préfère s’attaquer à Macky Sall que de dire des vérités à Ousmane Sonko. Comme par enchantement, ils ont oublié que le leader de l’ex Pastef avait appelé à l’insurrection à maintes reprises, des gens sont morts, d’autres ont perdu leurs biens. En dépit de tout cela, ils demandent la libération de l’auteur de ces délits. Ces deux vieux devraient commencer par condamner tous ces faits. Ensuite les sénégalais jugeront si leur parole vaut un Kopeck.

Alioune Tine et Seydi Gassama ont beau prédire le pire, mais Sonko ne peut pas avoir un traitement spécial. Le maire de Ziguinchor est condamné à assumer ses actes. Aucune pression extérieure ne doit faire flancher l’État sinon le régime de Macky Sall devra libérer tous les détenus dans les prisons. Sonko a pris la décision de ne pas s’alimenter, ce en dépit de tous les risques que cela pourrait avoir. Alors, ces vieux droits de l’hommiste doivent demander à leur PROS (Président Ousmane Sonko) de trouver une autre solution pour se tirer d’affaires.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru