Sonko tombe…Après le Gatsa Gatsa et le Thioky fin, il se cache derrière…

Ousmane Sonko est passé du rang de guerrier au statut misérable de grabataire, et ce, en un laps de temps. Celui qui disait du président Macky Sall « il me tue ou je le tue », s’est lui-même plongé dans une grève de la faim comme apothéose de son affrontement final avec le locataire du Palais. Sonko est passé par toutes les formules pour défier, avec l’intention manifeste d’humilier, celui dont il convoite le fauteuil.

Sonko avait déclaré publiquement qu’il voulait traîner Macky Sall dans les rues comme ce fut le cas de l’ex Président du Libéria, Samuel Doe, qui a été déshabillé et traîné dans la boue avant d’être charcuté comme un animal. Aujourd’hui c’est lui, Sonko, qui se réfugie derrière une grève de la faim pour fuir le combat…Tous ces partisans et souteneurs qui sont incarcérés, adoptent le même mode de pression pour « faire pitié ».

On attendait qui avait prédit le « chaos indescriptible » au Sénégal s’il est arrêté, poursuivre son combat autrement à présent que c’est fait. Le chaos qu’il prédisait n’a pas eu lieu. Ousmane Sonko a décidé de se mettre en grève de la faim pour obtenir sa libération. Ousmane Sonko est un poltron. Jamais un membre influent de l’opposition au Sénégal ne s’était réfugié derrière une quelconque maladie pour fuir les conditions carcérales.

Abdoulaye Wade, l’opposant historique qui a fait plusieurs fois la prison a toujours déclaré qu’il était sain d’esprit et de corps avant d’être incarcéré. Idrissa Seck qui a fait plus de 6 mois de prison sous le Président Abdoulaye Wade, a déclaré avant son emprisonnement être en possession de toutes ses facultés mentales et être en bonne santé. Mais Ousmane Sonko qui, pour la première fois, est incarcéré, se retrouve directement au pavillon spécial de l’hôpital Principal où sont internés les détenus malades.

Après une grève de la faim « chronique », l’opposant est diagnostiqué d’une insuffisance rénale modérée. Ses avocats et ses soutiens parlent d’un opposant malade qui serait proche de la « mort ». Ousmane Sonko veut-il passer du Gatsa Gatsa et du Thioky fin au chantage affectif ? Il cherche la pitié des Sénégalais qui pourront déverser leur colère sur Macky Sall. Ousmane Sonko se veut martyr. Mais il est loin de Karim Wade et de Khalifa Sll qui ont vécu leur incarcération avec bravoure, courage et dignité.

Apparemment, ce sont ces qualités qui manquent à Ousmane Sonko. Le leader du parti dissous serait-il un poltron qui se cache derrière la bravoure des jeunes qu’il jette dans les rues face au FDS ? Son attitude démontre que la réponse est oui. Il n’a jamais été au front pour affronter les FDS, préférant envoyer dans la rue de jeunes innocents tout en protégeant les membres de sa famille. Aux jeunes qu’il envoyait dans la rue, il les balançait dans la figure que s’ils meurent, leurs parents vont en créer d’autres.

Au même moment, on l’a vu se lamenter pitoyablement de l’échec de son fils à l’examen du baccalauréat, rejetant la faute sur le Président Macky Sall qui décidément a bon dos. Ousmane Sonko n’a pas d’arme pour obtenir sa libération, il s’est lancé dans une grève de la faim pour alerter tout le monde sur son état de santé. Ousmane Sonko veut apitoyer tout le monde sur son état de santé et obtenir ainsi sa libération.

Par cette attitude, Ousmane Sonko se distingue comme étant quelqu’un qui a abdiqué et jeté les armes. Où sont son « Gatsa-Gatsa » et son « Thioky fin ». Ousmane Sonko a perdu. Pas une bataille, mais la guerre. Il pensait que ça allait être le chaos au Sénégal, après son emprisonnement. Il avait surévalué ses forces. C’est aujourd’hui qu’il se rend compte qu’il n’en est rien de tout cela. Ousmane Sonko n’est en réalité qu’un tigre en papier.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn