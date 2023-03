Vers le chaos…Pastef cherche la guerre, Macky arme ses hommes

La politique est définie comme étant l’art de gérer la cité. Mais au Sénégal, cette politique risque de mener le pays vers sa perte. Une crise électorale menace ce pays jadis réputé comme étant un havre de paix. L’adversité entre Macky Sall et Ousmane Sonko risque d’être la cause de ce basculement. Le locataire du Palais lorgne un troisième mandat. Il ne veut plus lâcher son trône. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) pense que la prise du pouvoir ne se fera que grâce au rapport de force. Ce qui menace considérablement notre mode de vie.

Le pouvoir rend fou, dit-on. Il suffit juste de voir comment se comportent les chefs d’Etat africains pour s’en rendre compte. Le président Macky Sall est en passe de devenir comme certains despotes sur le continent. Depuis quelques mois, il a entrepris une véritable traque des membres de l’opposition et d’activistes. Chez les patriotes, ces arrestations arbitraires sont une manière pour lui de préparer son troisième mandat en effaçant toutes les menaces. Alors, Ousmane Sonko et ses militants ont revêtu leurs tenues de combat. Autrefois, ces pastéfiens parlaient de résistance. Mais aujourd’hui ils sont dans les dispositions d’aller en guerre.

Beaucoup de patriotes sont prêts à faire la guerre au pouvoir de Macky Sall. Des généraux virtuels comme Akhenaton sont en train de pousser les jeunes au suicide. Ce membre de Pastef demande à cette frange de la population de se préparer à faire la guerre au locataire du Palais. Un appel qui n’est tombé dans l’oreille d’un sourd. Les commentaires sur ce post prouvent que certains sont toujours dans les dispositions de braver la mort pour un homme politique. Cet appel de Akhenaton ne choque pas beaucoup de personnes. Cet homme est perçu comme la plus grande gueule de Pastef. Ce n’est pas un hasard si son nom figure sur la liste des membres de la “Force Spéciale”.

Si Akhenaton a le courage de faire un tel appel, c’est parce que les patriotes l’encouragent. Ces hommes et femmes sont convaincus que Macky Sall veut liquider politiquement leur leader. Alors ils veulent rééditer le coup de mars 2021 pour l’extirper des mains de dame justice. Ousmane Sonko devrait être fixé sur son sort dans l’affaire de la plainte de Mame Mbaye Niang le 16 mars. Avec le nouveau code électoral, une condamnation va le faire sortir de la course présidentielle. Alors, ses partisans veulent mettre le pays à feu et à sang. Mais ce sera sans compter sur Macky Sall.

Depuis son discours guerrier d’avril 2021, le chef suprême des armées est en alerte maximal. Macky Sall avait promis qu’un tel scénario n’allait plus se produire. Et il est dans la logique de faire respecter sa parole. Avec son ministre de l’Intérieur, le locataire du Palais a fait échouer toutes les grandes manifestations des membres de l’opposition. Les plus tenaces sont souvent envoyés en prison. Les forces de défense et de sécurité sont de plus en plus équipées. Sur-armés, ils suivent toujours les déplacements du PROS (Président Ousmane Sonko) sûrement pour asseoir leur autorité.

Cette adversité entre Macky Sall et Ousmane Sonko ne sera pas sans conséquences pour les sénégalais. Si Ousmane Sonko est condamné, le chef de l’Etat verra son règne basculer. Il lui faudra plus qu’un contrat d’armes à 45 milliards et des forces de défense et de sécurité sur-armées pour arrêter ces militants en furie. La prochaine confrontation sera plus meurtrière que 2021. Les patriotes sont prêts pour l’ultime sacrifice. Le président est aussi prêt à faire régner l’ordre et la raison.

La guerre semble inévitable, mais elle n’a jamais été une solution. Le Sénégal est réputé comme étant une très grande démocratie. Deux hommes politiques ne peuvent décider de la destinée de toute une nation. Sonko et Macky doivent éviter de mener le pays vers sa destruction. Tous les Etats de la sous-région qui se sont lancés sur cette voie l’ont payé cache. Ne laissons pas les théoriciens du chaos prendre le pouvoir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru