Pierrette H. Fofana : « Les femmes en Afghanistan, privées de leurs droits élémentaires »

Le 24 février nous avons célébré la Journée internationale de l’éducation, dédiée aux femmes et aux filles Afghanes. La prise du pouvoir par les Talibans, les a privées de leurs droits à l’éducation, à la liberté d’expression, et au travail. Actuellement, tous les droits des femmes sont violés.

Avec la fermeture des ambassades européennes à Kaboul, le regroupement familial est devenu impossible. Les Afghan.e-s qui ont travaillé dans le cadre de la coopération bilatérale avec les pays de l’Union Européenne ne peuvent déposer leur demande de visa qu’en se rendant dans les ambassades situées dans les pays frontaliers, notamment : l’Iran (Téhéran) et le Pakistan(Islamabad) où ils n’obtiennent un visa que pour une durée de 30 jours. Or, ces ambassades sont surchargées de travail et la procédure dure en général plusieurs mois. Cela oblige les demandeurs d’asile à retourner d’abord en Afghanistan pour recevoir la réponse à leur requête, ce qui les expose à de graves dangers. Il est donc urgent d’étendre cette compétence à d’autres ambassades de la région, par exemple, en Ouzbékistan et au Tadjikistan, afin d’accélérer les demandes de visas.

Il est inadmissible qu’une génération de filles et de femmes n’ait pas la possibilité de poursuivre ses études vu qu’elles ne sont plus autorisées à fréquenter l’école secondaire et supérieure. L’Afghanistan est le seul pays au monde à suspendre l’accès à l’éducation aux jeunes filles. Cette décision risque d’anéantir les progrès réalisés au cours des 20 dernières années.

L’Union européenne a le devoir de soutenir ceux qui ont contribué à mettre en place durant 20 ans des structures démocratiques. Il est primordial de convaincre les autorités talibanes d’adhérer à l’objectif 4 de développement durable: «Une éducation de qualité pour tous».

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana,

Députée au Parlement Européen

1 ère Vice-Présidente de la Commission « Développement »

Vice-Présidente de l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE

Vice-Présidente de la Délégation avec le Parlement Panafricain