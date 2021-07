Les Eaux et Forêts renforcent leurs effectifs avec 413 nouveaux éléments

Quatre cents treize (413) nouvelles recrues, appelées à renforcer les services des Eaux et Forêts, des Parcs nationaux et des Aires Marines Communautaires Protégées, qui verront leurs capacités d’intervention renforcées. Abdou Karim SALL, ministre de l’Environnement et du Développement durable, a procédé, ce jeudi 1er juillet 2021, au lancement de leur formation en techniques de conservation et de protection de la biodiversité et des ressources naturelles. Le recrutement et la capacitation de ces nouveaux agents matérialisent la vision du Chef de l’Etat Monsieur Macky SALL, élevant au rang de priorité nationale, la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles.