Les femmes démocrates pour l’émergence apportent leur soutien à Me Diaraf Sow…

Le Mouvement National des Femmes Démocrates pour l’Émergence (MNFDE) qui regroupe les femmes du parti ADAE/J qui sont au Sénégal et dans la diaspora exprime sa solidarité au Secrétaire Général du parti Maître Diaraf Sow et à la Direction du parti ADAE/J.

Nous, les femmes du parti ADAE/J ont été les premières à être délaissées et n’avons jamais bénéficié ni d’appui ni de financement du pouvoir malgré notre engagement déterminé et malgré toutes les promesses non tenues depuis 2016 par les autorités qui nous ont reçues.

Nous les femmes du parti ADAE/J réunies au sein du Mouvement National des Femmes Démocrates pour l’Émergence sommes toujours les premières à être mobilisées dans toutes les régions lors des activités de Benno Bokk Yaakaar et pour accueillir le Président Macky Sall partout au Sénégal et les preuves de nos mobilisations partout sont disponibles sur les réseaux sociaux.

Nous les femmes du parti ADAE/J réunies au sein du MNFDE donnons carte blanche à notre leader maître Diaraf Sow pour renforcer ses relations avec le Président Macky Sall qui reste le meilleur Président mais l’accès est bloqué par des collaborateurs malhonnêtes qui ne veulent pas que le Président Macky Sall rencontre ses meilleurs éléments comme notre leader maître Diaraf Sow dont le travail magnifique pour le Président Macky Sall est magnifié par tout le monde, même par ses adversaires politiques.

Nous les femmes du parti ADAE/J constatons que cette relation avec le Président Macky Sall ne pourrait être renforcée et huilée que si et seulement si maitre Diaraf Sow travaille avec d’autres responsables plus honnêtes et plus généreux, qui au lieu de barrer la route à notre leader, contribueront à le rapprocher de son Excellence Monsieur Macky Sall à qui il a tout donné pour l’amour du Sénégal.

Le MNFDE remercie toutes les femmes du parti et s’engage à rester mobilisés derrière le Président Macky Sall comme demandé par notre Secrétaire Général national Maître Diaraf Sow.

Fatou Yatte, Présidente nationale du Mouvement National des Femmes Démocrates pour l’Émergence membre de ADAE/J

Coordonnatrice ADAE/J Rufisque