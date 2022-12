Les invisibles du Palais…Macky les nomme et ils disparaissent

Le Président Macky Sall est un chef isolé. Après avoir choisi son PM et remanié en profondeur son gouvernement, le Président Macky Sall avait choisi des « experts » chargés de le conseiller contre les ogres de l’opposition. Ces « diplômés » tant attendus dans l’ultime bataille contre cette nouvelle opposition des temps modernes, dite « digitalisée » et contre une société civile politisée, ont complètement disparu du Palais. On avait tant vanté le cursus de ces « experts ». Mais aujourd’hui, Macky est seul face à l’agression des réseaux sociaux et seul face aux dérives des députés de l’opposition…

Ce sont des frileux…

Ces experts sont-ils des frileux ? Ils ont été très bien servis, mais ont de la peine d’assumer leur statut, raison pour laquelle, ils ont été nommés à leurs postes avec tant de privilèges. Le Président de la République, en les nommant à certains postes, avait compté sur eux pour affronter ensemble l’opposition qui fait feu de tout bois. Quelle déception pour le Chef de l’Etat, Macky Sall ! Ceux sur qui il comptait, pour se mettre en première ligne et faire face à l’opposition, adoptent le profil bas.

Que servent Idrissa Seck, Jean Paul Dias…

Contre toute attente, alors qu’il était sorti second derrière Macky Sall lors de l’élection présidentielle de 2019, Idrissa Seck avait fini par rejoindre plus d’un an plus tard la mouvance présidentielle. Ce que personne, aucun observateur de la scène politique nationale, ne voyait venir. Le Président de la République Macky Sall avait vraiment espéré du patron du parti Rewmi qu’il soit au créneau dans un combat qui allait définitivement mettre l’opposition hors d’état de nuire. Idrissa Seck a le profil de l’emploi. C’est un polémiste hors pair et un éminent intellectuel capable de faire face à n’importe quel homme politique.

Quitte à froisser Aminata Touré, Macky Sall avait pris le risque d’ôter cette dernière à la tête du Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour la faire remplacer par Idrissa Seck. Depuis, l’on se demande l’utilité du ralliement de Idrissa Seck à la mouvance présidentielle. Il a tous les privilèges, roule sous bonne escorte, bénéficie de moyens colossaux, mais pourtant fait profil bas pour affronter l’opposition. Idrissa Seck réputé pour ses railleries qui ont toujours fait mouche face à ses adversaires politiques, ne fait pourtant rien, laissant ainsi Macky Sall faire face seul à l’opposition qui est montée beaucoup plus en puissance face au pouvoir.

Pire, depuis qu’il a rallié la mouvance présidentielle, celle-ci a perdu les dernières élections à Thiès réputé être la base politique solide du leader de Rewmi. Idrissa Seck laisse Macky Sall affronter seul l’opposition.

Jean Paul Dias est un homme politique qui ne dispose d’aucune base. Mais le père du maire de Dakar Barthélémy Dias est réputé pour son tempérament brouillant, toujours prêt à s’illustrer dans la polémique. Dias père est nommé Envoyé spécial auprès du Chef de l’Etat. Depuis, on ne l’entend plus. Les combats contre l’opposition, à Macky Sall de le mener, lui se contente des privilèges qui lui sont octroyés. Peut-être, a-t-il peur d’affronter son fils sur le champ politique ? En tout cas, Macky Sall attendait de lui plus d’engagements à ses côtés.

Il y en a qui au début, lorsque Macky Sall avait été élu pour la première fois en 2012, se distinguait à travers leur zèle à apporter la riposte aux moindres attaques contre celui-ci. Ils ont été récompensés, et ont été nommés à des postes juteux. Depuis, ils observent le silence. Comme Abou Abel Thiam, conseiller en communication du Président de la République Macky Sall, puis Président du Conseil de surveillance de l’Agence de régulation des télécommunications et postes (ARTP), un poste qu’il occupe jusqu’à présent.

Il y a aussi celui que l’on dit politologue et grand agitateur Abdoul Aziz Diop, nommé lui aussi Conseiller spécial du Chef de l’Etat, ont déserté l’arène politique. Ils ont courbé l’échine pour ne se contenter que de leurs seuls privilèges. Peu importe pour eux, ce qui sera le sort prochain du régime de Macky Sall.

Macky Sall seul, après avoir tenté toutes les formules

Où se trouve Yoro Dia propulsé récemment chargé de la Communication du Président de la République ? On attendait de le voir imprimer ses marques dès après sa nomination, surtout que Macky Sall traverse des moments difficiles face à l’opposition. C’est pour ça qu’il a été nommé après tout ! Il ronge tranquillement les os que lui a donné le Chef de l’Etat, sans pour autant se soucier des coups que donne l’opposition à ce dernier.

Macky Sall a tenté toutes les formules pour avoir des personnes de confiance qui autour de lui pourraient faire face à l’opposition, et empêchaient à celle-ci de l’atteindre directement. Que nenni ! Où sont les membres du Bureau d’information gouvernemental (BIG) ? Et quelle est l’utilité de ce fameux cabinet américain que l’on appelle Mercury Public Affaires de Kirjas Global. Un cabinet dont le Chef de l’Etat s’est payé les services pour polir son image et grassement rémunéré pour ce faire à plus de 2 milliards FCFA.

Tout ceci pour rien ! Macky Sall doit se résoudre finalement à affronter seul l’opposition. Le roi est nu !

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn