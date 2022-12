Adji Sarr en danger…Cet homme derrière Sonko veut la tuer (regardez la vidéo)

Le plan extrême de Pastef pour sauver Sonko du procès

Décidément les quatorze morts du mois de mars n’ont pas servi de leçon à certains sénégalais. L’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko, qui est la principale cause de ce déchaînement de violence, est relancée par le doyen des juges. Les deux parties ont fait face. Mais devant Maham Diallo, les deux parties ont opté pour le silence. La jeune masseuse réclame un procès public. Une chose que le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et ses partisans ne veulent pas entendre parler. Des radicaux ont déjà ourdi un plan pour éviter que la présumée victime ne salisse le PROS (Président Ousmane Sonko).

Si Ousmane Sonko veut un jour accéder à la magistrature suprême, il devra se débarrasser des « nuisibles » qui l’entourent. L’insolence des patriotes, leur culture pour la violence et leur manque de respect vis-à-vis des chefs religieux sont devenus un véritable problème de sécurité nationale. Pastef a les militants les plus violents que l’opposition sénégalaise a connu. La stratégie de la peur ne faisant plus effet, des personnes se projettent maintenant sur des projets d’assassinat. Certains sont prêts à tuer uniquement pour faire plaisir au maire de Ziguinchor. Et ce n’est pas la personne qui se fait appeler «Azourafallou» qui dira le contraire…

Invité dans une émission, ce «porte drapeau» de Ousmane Sonko a menacé de mettre fin à la vie d’Adji Sarr (voir vidéo ci-dessous). C’est le procès public demandé par la jeune masseuse qui a mis «Azoura» dans tous ses états. Cet homme que l’on voit toujours derrière le maire de Ziguinchor ne veut pas voir Sonko être ridiculisé devant les sénégalais. Des propos très graves au moment où l’on dénonce les arrestations arbitraires de certains patriotes. Menacer publiquement de tuer une personne sur un dossier pendant en justice, c’est de la folie pure. Même si la personne s’est excusée, le procureur doit s’autosaisir immédiatement.

Des personnes comme Pape Alé Niang sont en prison pour moins que ça. Tout comme Macky Sall, Sonko a des grandes gueules qui ne cherchent que la petite bête pour mettre ce pays à feu et à sang. Ces propos irresponsables de cet homme doivent pousser les sénégalais à se poser la question : pourquoi Pastef refuse un procès public ? Si le leader de Pastef n’a rien à se reprocher, ce procès pourrait lui permettre de mettre à nu le complot dont il se dit être victime. Refuser d’aller au procès au point de projeter de tuer la présumée victime serait un véritable aveu de culpabilité.

Les propos de ce patriote permettent d’avoir une idée de la menace qui plane sur Adji Sarr. Cette fille est en réel danger. Sa vie ne tient plus qu’à un fil. Beaucoup voudraient la voir morte. Des membres de Pastef seraient prêts à éliminer la menace « Adji Sarr » qui se dresse entre Sonko et le pouvoir. Les comploteurs, si réellement il y’a complot, pourraient aussi être tenté d’en finir avec Adji Sarr si elle menace leur projet. Quoiqu’il en soit, la vie de la jeune masseuse est bien menacée, ce qui expliquerait toute cette sécurité qui gravite autour de la présumée victime du maire de Ziguinchor.

Adji Sarr est ainsi entre le marteau et l’enclume. Cette stratégie d’intimidation est une manière de la pousser à ne pas se lancer dans un procès qui risquerait de lui « coûter la vie ». Si des personnes comme « Azoura » laissent parler leur cœur, elles seraient tentées à commettre un acte fou. La jeune masseuse pourrait abdiquer, mais alors les sénégalais ne sauront jamais le fond de l’histoire. Car il y’a un menteur entre les deux protagonistes. Seul le procès pourrait permettre d’en savoir un peu plus. Ce que des patriotes ne veulent pas, au risque de découvrir la face sombre de l’homme qu’il vénère.

Les propos de cet homme sur Adji Sarr ne doivent pas être pris à la légère, dans un contexte où des gens cherchent des voies et moyens pour plonger le Sénégal dans le chaos. «Azourafallou» n’est pas n’importe qui. Depuis le début du «Nemekou Tour», il est toujours derrière Ousmane Sonko, drapeau à la main. Alors si cette personne a des envies de meurtre sur Adji Sarr, il doit être pris au sérieux. Et Sonko doit arrêter de s’afficher avec ces personnes s’il veut avoir une chance en 2024. Le Sénégal est une république et non une anarchie ou deux leaders politiques ont le droit de vie et de mort sur la population.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru