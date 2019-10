Les joueuses de l’ISEG frôlent la mort…à Guéoul

L’équipe des universitaires de l’ISEG qui se rendait hier matin à Saint Louis pour croiser le SLBC a fait un accident à hauteur de de Guéoul comme l’explique le communiqué de la Directrice Général parvenu à nos confrères du quotidien Record.

« On se rendait à Saint Louis ce matin à 6h 20à bord d’un bus en bon état de la société SELOV. Le bus s’est renversé à hauteur de Guéoul vers 9h 30. Le chauffeur du bus en voulant céder la route à un camion dans le sens inverse qui venait à vive allure s’est retrouvé sur le bas-côté. Quelques joueuses sont sorties avec des égratignures et ont bien été prises en charge et même évacuées à Louga. L’équipe s’apprête à rentrer avec un autre qui est parti de Dakar. Nous vous rassurons que les joueuses, les coaches et les dirigeants sont en bonne santé. Nous remercions le Gouverneur, le monde du basket avec à sa tête le président de la FSBB Me Babacar Ndiaye, le président de l’ISEG Mamadou Diop, la grande famille de l’ISEG, la ligue de Dakar, la Gendarmerie et les Sapeurs de Louga mais mention aux Ligues de Basket de Saint Louis et de Louga pour leur assistance » a écrit Mme Aissatou Seydi Diop.