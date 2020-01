La karimiste Denise MBOW recadre Madiambal Diagne

Madiambal Diagne vient de pondre un article bidon attaquant le Président WADE dont les audiences très courues, selon les termes même du boss du Quotidien, deviennent certainement très gênantes pour le porteur de sacs de la Première dame qu’il est devenu.

Mr Diagne ne peut plus visiblement supporter l’aura dont jouit Me WADE provenant surtout de ses adversaires d’hier qui se bousculent aujourd’hui aux portes de l’ancien Président afin de s’entretenir avec lui et de recueillir ses conseils.

Madiambal au moins devrait accepter le fait que les Sénégalais sont libres de leurs va-et-vient et il ferait mieux de reconnaître que les Sénégalais ont enfin découvert cette gigantesque cabale de comploteurs corrompus qui a causé le départ du pouvoir de Me Wade en 2012.

Les Sénégalais reconnaissent, à travers ces actes de reconnaissance en l’endroit du Président WADE, l’erreur de 2012 et si c’était à refaire, ils ne mettraient jamais ce Macky Sall au pouvoir.

Madiambal a mal, vraiment mal que la vérité triomphe aujourd’hui.

Madiambal doit plutôt clarifier les Sénégalais sur la provenance de son immense richesse sachant que la presse ne peut pas rendre quelqu’un multimillionnaire.

En effet, Madiambal Diagne vit dans une très luxueuse villa à l’image des plus friqués de ce pays. Monsieur vit dans un luxe insolent et conduit de très chères bagnoles.

Mr Diagne doit nous dire pourquoi il avait reçu une trentaine de millions des mains de l’ambassadeur de France aux temps où il combattait farouchement le Président WADE au pouvoir.

Que Madiambal nous dise enfin pourquoi sa presse, au lieu d’informer juste et vrai, s’acharnait tous les jours sur les WADE.

Il y’ avait forcément une motivation cachée et une intention inavouée qui font qu’aujourd’hui que Madiambal n’est même plus respecté dans ce pays. Il est considéré comme un militant de l’APR qu’il défend partout et tout le temps.

Est-ce un soutien gratuit aux parti et couple présidentiels ? Non évidemment, vu le patrimoine colossal que détient aujourd’hui Madiambal qui ferait mieux de ranger sa plume de faux journaliste et de descendre sur le terrain en vrai politicien.

Denise MBOW

Responsable PDS à Mbour