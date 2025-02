Les médias encombrants sautent…les «influenceurs» du PROJET s’installent

Les médias sénégalais sont dans la tourmente depuis que le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est au pouvoir. Entre une fiscalité encombrante et une régulation du ministère de tutelle, les techniciens de l’information et de la communication ne savent plus sur quel pied danser. Des patriotes veulent voir disparaître tous les médias qui ne roulent pas avec le «PROJET». Pendant ce temps, une nouvelle race de «journalistes» prend le pouvoir. Il s’agit des «influenceurs» du parti au pouvoir.

C’est fait ! Le ministère sénégalais de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a publié, jeudi, une liste de 258 médias officiellement reconnus par l’Etat, en conformité avec les dispositions du Code de la presse. Vingt-six télévisions, 28 quotidiens, 30 radios commerciales, 102 radios communautaires, 22 web télés et 48 médias en ligne constituent cette liste qui a été publiée, après une soumission de dossiers sur une plateforme dénommée «Déclaration médias du Sénégal (DMS)».

Selon le directeur de la Communication, Habibou Dia, sur 639 médias ayant déposé un dossier, 381 ont été jugés non conformes aux dispositions du Code de la presse. «Les médias qui refusent de se conformer et qui continuent de diffuser tomberont sous le coup de la loi. Ils encourent des sanctions allant jusqu’au retrait de leur signal ou fréquence», a-t-il averti. Mais cette liste pose de nombreuses questions dans le monde de la presse. Beaucoup de médias de références n’ont pas obtenu le fameux sésame.

Et force est de constater que ce sont des médias qui, jadis, n’ont pas été tendres avec l’actuel parti au pouvoir. Ou alors ce sont des médias qui ont une certaine indépendance par rapport à leur ligne éditoriale. Ces médias qui ont refusé de suivre la ligne tracée par l’actuel régime payent-ils leur anciennes positions ? Le régime veut-il couper le micro à certaines voix discordantes ? Autant d’interrogations que se posent les recalés qui jurent avoir fourni tous les documents demandés.

« Nous avons déposé tous les documents nécessaires. Nous disposons d’un studio, d’un local fonctionnel, et avons transmis les contrats de trois employés, comme demandé suite à un mail des autorités. Malgré toutes ces démarches, nous découvrons, comme tout le monde, que nous ne figurons pas parmi les médias reconnus. Pourtant, notre directeur de publication justifie de plus de 12 années d’ancienneté dans le métier. C’est écœurant qu’une telle décision soit prise sans aucune communication officielle, ni mail, ni appel de la part des autorités », dénonce Pape Makhtar Diallo sur les réseaux sociaux. Dans un live, il n’a pas raté le ministère de la communication.

Mais il n’est pas le seul à être dans cette situation. Du côté de nos confrères de Dakaractu, on s’apprête à plier bagage et tourner le dos au Sénégal. «Dakaractu survivra à cette tempête. Nous ne demandons aucune faveur ni ne quémandons une quelconque reconnaissance. Cependant, nous exigeons le rétablissement de nos droits. Personne ne pourra nous empêcher d’exercer notre passion de manière légale. Face à cette situation, nous avons pris la décision difficile de fermer nos bureaux au Sénégal et de nous exiler provisoirement dans un pays où la liberté de la presse et la liberté d’entreprendre sont une réalité», lit-on sur le site.

Pendant que les médias encombrants sont poussés à mettre la clé à la porte, de nouveaux communicants s’installent. Ces hommes et femmes, membres du parti Pastef, veulent être les seuls autorisés à véhiculer des informations relatives au nouveau régime. Aidés par des membres influents du parti de Ousmane Sonko, ils exigent que les directions et ministères signent des conventions de partenariat avec eux. Pas plus tard que cette semaine, une nouvelle structure vient de voir le jour. Et automatiquement, il signe une convention avec une célèbre direction dirigée par un ancien capitaine de gendarmerie radié.

Et ces genres de structures pullulent sur les réseaux sociaux. Elles sont devenues les concurrents directs des professionnels des médias. Qui aujourd’hui sont traités de tous les noms alors qu’ils ont participé à l’ascension de Pastef. Alors, le nouveau régime devrait éviter de déshabiller Jean pour habiller Paul.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn