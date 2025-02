Pastef se retournent contre ses souteneurs…la liste des chômeurs s’allonge

Si le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est arrivé au pouvoir, c’est parce beaucoup de sacrifices ont été faits. La presse a joué un rôle important dans l’élection du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Malheureusement, ces professionnels des médias ont été les premiers à être pointés du doigt et laissés en rade. Peints comme le mal en personne, les journalistes sont devenus persona non grata. Et les nouvelles décisions prises par les autorités ne feront qu’augmenter la longue liste des chômeurs au Sénégal !

Le directeur de la communication, Habibou Dia, a rendu publique, jeudi, lors d’une conférence de presse, une liste de 258 médias officiellement reconnus par l’Etat en conformité avec les dispositions du code de la presse. Il s’agit de 26 télévisions, 28 quotidiens, 30 radios commerciales, 102 radios communautaires, 22 web télés et 48 médias en ligne. La publication de cette nouvelle liste fait suite à une précédente rendue publique en décembre dernier, dans laquelle figuraient 112 médias retenus après une soumission de dossiers sur la plateforme Déclaration médias du Sénégal (DMS), créée par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

Dans ses propos, le directeur de la Communication a annoncé que des sanctions sont prévues pour ceux qui voudront défier les règles. Donc pour les pratiquants du métier non reconnus qui s’évertueront à l’exercice sans autorisation. «Il y a une colonne de sanction pour les télévisions à ce jour qui ne respectent pas ces dispositions minimales», a souligné Habibou Dia. Selon lui, le ministre a donné des instructions fermes avant de voyager pour qu’il n’y ait pas de mise en demeure et que le signal soit retiré avec effet immédiat. Cela est valable pour les radios privées n’ayant pas de conventions et de cahiers de charge ou ne s’étant pas déclarées par défiance vis-à-vis de l’autorité.

Mais le nouveau régime ne doit pas oublier le role que la presse à jouer dans son ascension. Sous Macky Sall, des journalistes ont payé le prix fort pour leur engagement avec le Pastef. Malheureusement, les journalistes sont peints sous leurs habits les plus sombres. «Traîtres, manipulateurs, médias alimentaires…», les appellations ne manquent pas. Ceux qui refusent de se plier à la volonté des patriotes sont considérés comme étant contre le «PROJET». Ces journalistes doivent disparaître selon la pensée des «pastéfiens». Sur les réseaux sociaux, chacun y va de son commentaire. Certains jubilent même après la publication de la liste.

Pour satisfaire les désirs des excités des réseaux sociaux, les nouvelles autorités risquent d’augmenter le taux de chômage. Après la publication de cette liste, certains médias ont décidé de plier bagage. Ce qui menace directement les employé de ces médias. Les premiers à payer les pots cassés seront les journalistes et techniciens qui travaillent dans ses rédactions. À Dakarctu, on parle déjà d’une dizaine d’emploi qui vont disparaître. Et ce n’est que la partie visible de l’iceberg.

En prenant cette décision, le ministère de la Communication a sûrement oubliés le nombre important de personnes qui iront au chômage. Combien de journalistes travaillent dans les médias dits «non conformes» ? Combien de personnes s’occupent de l’entretien ? Que dire des chauffeurs et autres techniciens de ces médias ? Fermer un médias devrait être la dernière chose que les nouvelles autorités doivent faire.

Depuis que le régime de Pastef est venu au pouvoir, les licenciements sont devenus banales. Du port autonome de Dakar, au FONGIP, beaucoup d’emploi ont été perdus. Les mesures prises sur le foncier ont créé de nombreux chômeurs de chômeurs dans le monde du BTP. Et maintenant c’est autour de la presse d’entrer dans la danse. Ce qui se passe actuellement au Sénégal est loin du «Jub Jubbal Jubbanti». D’où la nécessité de revoir la manière de faire du régime de Sonko-Diomaye. Mais la presse ne peut s’en prendre qu’à elle-même !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn