Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 21 février 2024

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 21 février 2024 au Palais de la République, sous la

présidence du Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Macky SALL.

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris la décision suivante :

• Monsieur Oumar Tidiane Télémaque SOW, Titulaire d’un Master 2 en Gestion des

Ressources humaines, précédemment Chef du Bureau de la Formation professionnelle en

Elevage, est nommé Inspecteur technique au Ministère de l’Elevage et des Productions

animales, en remplacement du Dr Abdoulaye DIAWARA, admis à faire valoir ses droits à une

pension de retraite ;

• Monsieur Mamadou DIAGNE, Docteur vétérinair, précédemment Chef de service régional

de l’Elevage et des Productions animales de Dakar, est nommé Directeur de l’Elevage au

Ministère de l’Elevage et des Productions animales, en remplacement du Docteur Dame

SOW, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Moussa DIENG, Expert Financier, précédemment Secrétaire permanent du

Cadre national de concertation de la Microfinance, est nommé Directeur de la Microfinance

et de l’inclusion financière au Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et

solidaire en remplacement de Monsieur Amadou Aliou SARR appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Khadim SYLLA, titulaire d’un Master 2 en Gestion des Projets, est nommé

Directeur du Développement communautaire à la Direction générale du Développement

communautaire et de la Promotion de l’Equité au Ministère du Développement

communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale, poste vacant ;

• Monsieur Ousmane GUEYE, Économiste de la santé, précédemment Directeur du Centre

hospitalier national de Pikine, est nommé Directeur de l’Hôpital général Idrissa POUYE de

Grand Yoff, poste vacant ;

• Madame Fatou DIOP, Administrateur des services de santé, précédemment Directeur de

l’Etablissement public de Santé Thierno Mouhamadou Mansour BARRO de Mbour, est

nommée Directeur du Centre hospitalier national de Pikine, en remplacement du Docteur

Ousmane GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;

• Madame Aïda Babylas NDIAYE, Gestionnaire des programmes de santé, précédemment

Directeur du Centre hospitalier régional de Tambacounda, est nommée Directeur de

l’Etablissement public de Santé Thierno Mouhamadou Mansour BARRO de Mbour, en

remplacement du Docteur Fatou DIOP, appelée à d’autres fonctions ;

• Monsieur Mamadou SYLLA, Cadre de gestion, précédemment Chef du Bureau Suivi à la

Direction générale des Etablissements de Santé, est nommé Directeur du Centre

hospitalier régional de Tambacounda, en remplacement du Docteur Thérèse Aida

Babylasse NDIAYE, appelée à d’autres fonctions.