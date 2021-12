Les pêcheurs artisanaux demandent le départ d’Alioune Ndoye

Alioune Ndoye, Ministre des pêches et de l'économie maritime et maire de Dakar-Plateau

Les membres de l’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (Unapas) sont très remontés contre leur ministre de tutelle. Ces derniers reprochent au ministre de la Pêche et de l’économie maritime, Alioune Ndoye, d’être en complicité avec les acteurs de la pêche industrielle au détriment de la pêche artisanale.

En assemblée générale hier, les travailleurs ont fait le point sur la journée mondiale de la pêche célébrée le 21 novembre dernier à Thiès. A cette occasion, ils ont étalé certains maux dont souffre le secteur de la pêche artisanale.

Selon Papa Massamba Fall, le chargé de la communication de l’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, « L’heure est grave car le secteur de la pêche artisanale agonise ». Et cette agonie, dit-il, « est due à la pêche industrielle et la sur-capture de la ressource ».

Cependant, il dénonce la présence des bateaux étrangers favorisés par le ministre de la Pêche. « Il est derrière une coalition qui s’appelle coalition des acteurs de la pêche (Cap) et qui est contre la pêche artisanale .Car elle favorise l’entrée des bateaux chinois dans nos eaux et tout le monde sait que le plus petit village de la Chine est plus peuplé que le Sénégal », a déploré Papa Massamba Fall dans les colonnes du journal « le Quotidien ».

Par ailleurs, il fustige le comportement du ministre qui n’a pas répondu présent à leur rencontre mais qui, a plutôt envoyé une délégation à la célébration de la journée par une autre coalition constituée de bateaux industriels. Ainsi, ces agents de la pêche artisanale réclament le départ d’Alioune Ndoye, ministre de la Pêche et de l’économie maritime.