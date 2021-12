Macky au coeur des problèmes des Daaras

L’assistance aux daaras et aux diplômes de l’enseignement arabe est devenu le nouveau sacerdoce de Macky Sall. Selon le chef de l’Etat, repris par Le Témoin, l’enseignement arabe a connu un développement notable ces dernières années avec plusieurs apprenants, formés et titulaires de diplômes d’enseignement moyen et supérieur, dont l’insertion socio-économique doit demeurer une préoccupation permanente du Gouvernement.

C’est ainsi que le président de la République a annoncé la création d’un Bureau, chargé d’impulser, de superviser et d’aider à la coordination optimale et au suivi – évaluation des différentes structures et programmes d’assistance multisectorielle aux daaras et aux diplômés de l’Enseignement arabe.

Cette structure vise à promouvoir et consolider un dialogue inclusif et constructif systématique avec l’ensemble des parties prenantes afin d’asseoir leur participation citoyenne et leur responsabilisation effective dans la vie publique et le développement national.