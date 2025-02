Les protecteurs du « PROJET »…ces patriotes qui vont détruire le Pastef

Un «PROJET», c’est grâce à cela que le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est arrivé au pouvoir. La jeunesse a fortement cru en Ousmane Sonko. Raison pour laquelle elle a tout fait pour l’élire. Beaucoup de choses sont attendues du régime en place. Mais un mal ronge le nouveau parti au pouvoir. Un mal qui risque de le faire exploser.

«L’un des risques du projet tient dans la présence sournoise d’anciens suppôts de Macky Sall à des stations de responsabilité d’où ils nourrissent le secret espoir ridicule de nous voir échouer», avait déclaré Waly Diouf Bodiang. Mais le directeur général du Port Autonome de Dakar et membre de Pastef se trompe lourdement. Le plus grand risque du parti au pouvoir est dans ce parti. Ce qui risque de détruire ce parti, ce sont les personnes qui la composent et les sympathisants du parti.

Pour arriver au pouvoir, le Pastef s’est appuyé sur des jeunes qui ont cru en Ousmane Sonko. Cette jeunesse a tout sacrifié pour le «PROJET». Plus de mille personnes parmi eux ont été envoyés en prison sous le régime de Macky Sall. D’autres ont perdu la vie. On parle de quatre-vingts (80) personnes qui ont perdu la vie. Tous ces sacrifices ont été faits pour permettre à Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye d’accéder au pouvoir. Raison pour laquelle les nouvelles autorités ont décidé d’en indemniser certains.

Si ces jeunes se sont autant investis, c’est parce qu’ils espèrent que ce régime va changer leur situation. Le Pastef est vu par la jeunesse comme étant la solution à la question du chômage. Mais depuis neuf (9) mois, le régime n’a posé aucun acte allant dans le sens de régler ce problème. Tout ce que le régime leur a trouvé c’est un contrat de saisonnier pour l’Espagne. Et 1000 emplois au Qatar. Ce qui est insuffisant pour un pays composé à majorité de jeunes. Des jeunes qui ont tout fait pour élire le président Bassirou Diomaye Faye.

Si le Pastef échoue, les jeunes risquent de se retourner contre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ce parti a vendu à la jeunesse un rêve. Ne pas concrétiser ce rêve, c’est pousser les jeunes à se révolter contre un pouvoir à qui ils ont tout donné. Avec les événements de 2021 à 2024, cette jeunesse a montré de quoi elle était capable. Il ne serait pas intelligent de les titiller. Et si les jeunes «pastéfiens» ne s’en chargent pas, les sentinelles du «PROJET» et les excités du parti Pastef le feront.

Dans ce parti, certains se croient au-dessus de tout le monde. Ces patriotes critiquent tout le monde. Ils discutent de toutes les décisions prises par le président Bassirou Diomaye Faye ou son premier ministre Ousmane Sonko. Quand Diomaye a nommé Samba Ndiaye, des patriotes ont grincé des dents. Quand Aoua Bocar Ly Tall a été nommé à la CNRA (Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel) ces mêmes patriotes se sont encore faits entendre. Cette manière de contester les décisions du chef de l’Etat n’augure rien de bon.

Depuis quelques jours, les défenseurs du «PROJET» ne cessent de tirer sur le régime. De Mollah Morgun à Akhenaton, c’est la révolte des mots. «Justifier la ruée des jeunes vers l’émigration c’est renoncer au don de soi et à notre sens élevé du sacrifice partagé», a réagi le patriote sur le contrat saisonnier entre le Sénégal et l’Espagne. Ce même Akhenaton dira : « Lat Diop n’a pas sa place en prison car son accusateur Mouhamed Dieng de 1xbet, a fui le Sénégal. JJJ lañu wooté !».

Mollah Morgun est contaminé par une fièvre de révélations. Depuis quelques jours, il tire à tout va sur le régime en place. Abass Fall est sûrement sa dernière victime. Avant d’effacer ces dernières publications, il s’en est pris au ministre du Travail à qui il demandait d’arrêter son show. Il a aussi critiqué les nouvelles autorités par rapport à leur décision d’indemniser les victimes des événements de 2021 à 2024. Voilà des genres de positions qui peuvent faire voler en éclats un parti politique.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn