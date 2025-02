Youssou Ndour…le nouveau «porte-parole» du PROJET

En matière de musique, rares sont les artistes qui arrivent à la cheville de Youssou Ndour. L’artiste planétaire, comme certains l’appellent, a su marquer son empreinte. Mais dans la politique, il a encore beaucoup de choses à apprendre. L’arrivée du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) au pouvoir le pousse à changer ses calculs. Celui qui a cheminé pendant des années avec Macky Sall est devenu un défenseur du «PROJET». Une position qui n’est pas du goût de certains partisans de Ousmane Sonko.

Dix (10) mois après l’accession du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, Youssou Ndour est sorti de son silence. Invité du podcast «Ouihustle», le célèbre chanteur a abordé ses engagements pour la société sénégalaise et ses prises de position audacieuses contre certains régimes politiques, notamment ceux d’Abdou Diouf et de Macky Sall. « J’ai fait une chanson pour dénoncer toutes ces politiques sur l’électricité, sur l’énergie », a-t-il confié. Selon You, ses morceaux ont souvent traité de sujets d’actualité qui touchaient directement le peuple, parfois au détriment des dirigeants en place.

Youssou Ndour a aussi évoqué sa rupture avec le président Macky Sall, qu’il avait pourtant soutenu dans le passé, notamment lorsqu’il occupait un poste ministériel. « Ma dernière position, vous le savez, c’est quand Macky Sall a voulu repousser les élections. J’ai dit non, et j’étais son ministre avant. J’ai dit non, moi je ne suis plus dans cette démarche », a-t-il déclaré. Pour lui, la démocratie doit être respectée et le processus électoral doit continuer sans entrave. Il a ainsi affirmé qu’il ne pouvait rester silencieux face à cette situation : « Je n’étais pas d’accord. Ma loyauté et ma reconnaissance envers mon pays ne me permettent pas de croiser les bras. No Way », a-t-il ajouté avec conviction.

Youssou Ndour est optimiste en ce qui concerne le développement du Sénégal sous le magistère du président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. « On est dans une perspective positive pour le développement du Sénégal. Il y a de belles choses. Inchallah, on prie pour que ça se concrétise. Le Sénégal vient d’être un pays producteur de gaz, de pétrole, mais surtout un pays stable, démocratique où il y a la liberté d’expression. Donc, nous avons toutes les chances pour réussir », a-t-il confié. Avant d’inviter les sénégalais à travailler pour la même cause : celle du développement du pays.

Mais à quel Youssou Ndour se fier ? Après cette sortie, le leader du mouvement citoyen «Fekke Maci Boolé» est sous le feu des critiques. Les pastéfiens ont rappelé à l’artiste et homme politique son récent passé aux côtés de Macky Sall. En effet, il fait partie des anciens défenseurs du régime sortant. En avril 2012, Youssou Ndour est nommé ministre de la culture et du tourisme. Lors d’un remaniement gouvernemental en septembre 2013, il perd son portefeuille mais décroche la casquette de ministre-conseiller auprès du président Macky Sall. Un titre qu’il conservera pendant dix ans.

Fidèle au chef de l’Etat, le chanteur ne ménage pas sa peine pour le faire réélire en 2019, multipliant les concerts gratuits à travers le Sénégal. Quand Macky Sall a renoncé à sa candidature, le chanteur n’a pas manqué de chanter ses éloges. «Un Très grand Président tu l’es, un Chef d’Etat incomparable tu le resteras. Tu viens d’honorer tout un peuple et toute l’Afrique. Tu es venu par la grande porte, et tu laisses à jamais ton nom en lettre d’or sur la grande porte de notre Nation», avait réagi You.

C’est ce même Youssou Ndour qui cherche à trouver une porte d’entrée dans le nouveau régime. Il faudra reconnaître à Youssou Ndour une chose : son intelligence hors pair. C’est le seul qui sait s’acoquiner avec tous les régimes. Depuis Diouf à Macky Sall, il est toujours du côté du pouvoir. Reste maintenant à savoir s’il sera capable de faire son entrée chez les patriotes. Les défenseurs du «PROJET» veillent au grain. Et ils ne veulent sûrement pas de l’homme dont le média est accusé d’avoir écrit de nombreux articles contre le Pastef ou son leader.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn