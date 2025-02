Loi contre l’immigration en Allemagne : Dr. Pierrette H. Fofana parle de « virage historique »

Allemagne. Un virage historique: Une loi contre l’immigration

Alliance politique des Conservateurs et de l’extrême Droite

Le vote de ce jour au Bundestag marque une césure dans la politique migratoire de l’Allemagne. C’est un signe alarmant pour les prochaines élections : le parti des Chrétiens Démocrates, la CDU flirte avec l’extrême droite. A l’heure où nous commémorons le 80e anniversaire de la fin de la guerre et de la libération du national-socialisme. Des discours solennels sont prononcés à la mémoire des victimes du national-socialisme et la Droite, le parti des Chrétiens Démocrates (CDU) vote en même temps avec les voix de l’extrême droite (l’Alternative pour l’Allemagne AFD) pour un durcissement radical de la politique migratoire à savoir : La CDU (La Droite) et l’AFD (l’Extrême-Droite) veulent notamment renforcer les contrôles aux frontières avec une motion en cinq points. Les demandeurs d’asile déboutés seront mis en prison à titre préventif jusqu’à ce qu’ils quittent le pays. À partir de vendredi, l’accent sera mis sur la loi sur la limitation des afflux migratoires. Celle-ci stipule notamment que les personnes bénéficiant d’un statut de protection limité ne sont plus autorisées à faire venir leur famille en Allemagne. Cette motion est contraire aux lois promulgués par le parlement européen.

Le vote au Bundestag, un sombre présage pour les élections

Ce vote au Bundestag restera dans les annales de l’histoire politique, et équivaut à une secousse terrible, un tremblement de terre au sein du parlement. Le fait qu’un parti d’extrême droite, dont l’idéologie est connue dans le monde entier, aide un parti démocratique à remporter une majorité lors de ce vote, nous oblige à être vigilants, afin d’empêcher l’érosion des principes démocratiques fondamentaux. Qu’est-il advenu de notre culture du souvenir ?

Le «pare-feu» tant invoqué ou le maintien d’une ligne de démarcation stricte entre les partis démocratiques et un groupe politique indésirable, ce pare-feu suite à l’ actuel vote a développé de profondes fissures

Polarisation de la question migratoire

Si la politique migratoire devient l’enjeu central de la campagne électorale, il faut s’attendre à une polarisation croissante. Personne n’approuve que des réfugiés qui ont obtenu l’asile ou le statut de réfugié en Allemagne commettent des crimes violents et mettent en danger la sécurité du pays. Le cas récent d’un réfugié afghan souffrant de maladie mentale qui avait déjà demandé son propre rapatriement montre la tragédie et la complexité de ce problème. Il a tué armé d’un couteau deux personnes à Aschaffenburg . Un enfant de deux ans et un homme ont été victimes de cette agression violente et cruelle qui a causé des souffrances incommensurables à leurs familles.

Mes plus sincères condoléances vont aux proches qui pleurent la perte de leurs proches. Je suis convaincue que je parle au nom de “L’Union des Parlementaires Allemands d’origine Africaine , de tous les migrants, de tous les adversaires de l’Extrémisme de Droite toutes les personnes éprises de paix – quelle que soit leur origine ou leur identité lorsque je condamne ces actes odieux dans les termes les plus forts possibles. De tels crimes détruisent notre coexistence et sont instrumentalisés par l’extrême droite pour attiser la haine. De nombreux migrants, surtout ceux d’Ascendance africaine, les métis Allemands, les Arabes et ceux du Moyen-Orient craignent désormais d’être eux-mêmes la cible de la colère, de la vindicte populaire et de représailles de la population. Tous ont peur, et se sentent en insécurité après cet acte de violence cruel, qu’ils abhorrent profondément.

Les conséquences de la nouvelle politique migratoire

Les conséquences sociales pourraient être graves : un nouveau virage à droite, le démantèlement des programmes d’intégration et la fin de nombreuses initiatives de coexistence pacifique.

Il est temps d’unir nos forces et de s’opposer résolument à l’extrémisme de droite. C’est incroyable que les Chrétiens démocrates(la CDU) soient prêts à sacrifier leurs principes et veuillent obtenir un succès politique avec les voix de l’extrême-droite. Ne laissons pas la cohésion sociale s’éroder davantage. Ne laissons pas que des voix discordantes sèment la zizanie et que la division s’installe au sein de la nation entre citoyen-e-s d’origine culturelles diverses.

Il est encore temps de prendre le bon cap le 23 février, il est important d’élire des partis démocratiques qui défendent sérieusement nos valeurs. Mais va-t-il encore arrive ?

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

Ex- Députée au Parlement Européen