Les rues de Dakar aux couleurs vert-jaune-rouge (photos)

A moins que quelques heures de la finale de la 33e Coupe d’Afrique des Nations (CAN), les rues de Dakar sont en train de changer de décor. Xibaaru a fait un tour dans beaucoup de quartiers et le constat est général. Des drapeaux du Sénégal flottent sur les toits des maisons et ornent le décor.

La couleur traditionnelle des routes et des rues est remplacée par le vert-jaune-rouge du Sénégal. Certains jeunes à qui on a tendu le micro sont unanimes. « On s’apprête à accueillir notre premier trophée », lancent-ils.

Un message fort qui interpelle directement la bande à Sadio Mané.

Voici quelques images de ce beau décor :