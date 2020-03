Les sœurs Kadarshian moulées comme jamais dans leurs tenues d’église

Kourtney Kardashian avait l’air sensationnelle alors qu’elle assistait dimanche au Kanye West ‘s Sunday Service à Paris.

La starlette de la réalité était habillée pour impressionner pour le rassemblement religieux au Théâtre Des Bouffes Du Nord lorsqu’elle est arrivée dans une tenue moulante en latex.

Kourtney, 40 ans, a enfilé un haut bordeaux avec des épaules structurées ainsi qu’un pantalon assorti alors qu’elle tenait la main de sa fille Penelope, sept ans.

Affaire de famille: Kourtney a été rejoint par sa sœur cadette Kim au service alors qu’elle se promenait dans la salle main dans la main avec sa fille Penelope

Sa jeune sœur Kim Kardashian, 39 ans, était également habillée pour impressionner pour le service religieux de son mari lorsqu’elle est arrivée sur les lieux dans un blazer moutarde et un haut assorti.

La femme d’affaires a attiré l’attention sur sa silhouette à couper le souffle avec une paire de pantalons moulants assortis tandis qu’elle portait également une paire de talons ouverts.

Le chœur religieux et le groupe de prière de Kanye ont organisé des services à travers les États-Unis mais ne sont pas encore enregistrés en tant qu’église sous le code américain.

Kim l’a précédemment décrit comme un ministère musical où les participants parlent de Jésus et de Dieu.

Selon TMZ, Kanye n’a plus l’intention de tourner de façon traditionnelle et souhaite plutôt travailler sur un nouvel album de suivi avec la chorale et voyager avec eux dans le monde entier .

Le père de quatre enfants a parlé franchement de retrouver sa foi lorsque ses proches ont essayé de l’aider à traverser ses moments les plus sombres.

«Des membres de ma famille priaient pour moi, mais ils ne pouvaient pas m’appeler et me crier dessus. Je suis un homme adulte », a-t-il déclaré. ‘Mais c’est Dieu qui est venu et a mis cette chose dans mon cœur et m’a demandé si j’étais prêt à être au service de lui … Je n’ai aucun regret et aucune honte.’

Sunday Services a commencé l’année dernière comme une petite entreprise dans un studio à Calabasas, en Californie, et s’est depuis transformée en une méga production.

Kanye a apporté sa marque de culte au Coachella Music Festival en avril, avec près de 50 000 personnes à l’extérieur du Empire Polo Field à Indio, en Californie.

Il a également accueilli des milliers de fidèles au Forum à Inglewood, en Californie, où Kenny G a fait une apparition.

Le rappeur a également fait l’éloge du pasteur évangéliste Joel Osteen dans son église de Lakewood au Texas plus tôt cette année après un opéra massif au Hollywood Bowl.