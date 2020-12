Les tortionnaires des centres de Kara…en prison

Les tortionnaires de Kara écroués et envoyés en instruction. Après une valse entre la gendarmerie et le Palais de justice, l’affaire des centres de redressement des fidèles de Kara a connu une avancée. Déférés à nouveau hier, le procureur a transmis le dossier au juge du 8e cabinet d’instruction qui va sceller le sort de ces fidèles de Serigne Modou Kara Mbacké qui ont bénéficié encore d’un quatrième retour de parquet. Sans doute feront-ils face lundi au juge d’instruction.

Il faut rappeler que c’est une affaire qui a commencé par un simple vol de scooter. En remontant la piste de l’engin, les enquêteurs de la section de recherches auraient découvert à Ouakam un « daara de redressement » fondé par le marabout Modou Kara.

Séquestration et sévices corporels

Trois autres centres appartenant au marabout Modou Kara, ont été repérés par la gendarmerie entre le 26 et le 28 novembre, dans la banlieue de Dakar (à Guédiawaye et à Malika) et dans la capitale (zone B). Les 353 jeunes regroupés dans ces établissements auraient été victimes d’actes de « séquestration », de « maltraitance », voire même de « tortures », relate la gendarmerie. Les victimes souffrent de « malnutrition sévère » et leurs corps portent les traces de « sévices corporels », ajoutent les enquêteurs.