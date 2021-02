Les travaux du stade de Mbacké avancent bien…(Images)

A noter que le retard de livraison du chantier a causé un énorme préjudice au club fanion de Mbacké qui continue de recevoir à l’extérieur loin de son public. Après Fatick l’année dernière, c’est le stade municipal de Bambey qui sert de recours pour le Baol fc. Une situation qui lui cause d’énormes difficultés certes mais aussi qui sera bientôt considéré comme un vieux souvenir si l’on tient compte des efforts que l’entreprise en charge des travaux du stade est entrain de faire.

Voici les images :

Abdou Marie Dia pour xibaaru

Les sportifs de Mbacké peuvent encore prendre leur mal en patience et ceci plus pour longtemps. En effet, les travaux du stade municipal de Mbacké avancent à grands pas. Un tour sur les lieux a permis de découvrir l’état d’avancement du chantier. Les ouvriers travaillent d’arrache-pied pour terminer plus tôt que prévu.