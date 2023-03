L’Espagne prête à accompagner le Sénégal dans la souveraineté alimentaire

Monsieur Aly Ngouille Ndiaye vient de boucler ce mardi 14 mars 2023, une visite de travail de 2 jours en Espagne. Le lundi 13 courant, Le Ministre de l’agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire du Sénégal était l’hôte de D. Luis Planas Puchades, Ministre de l’agriculture du Royaume d’Espagne.

Accompagné de Mme Mariame Sy, ambassadeur du Sénégal en Espagne, de son Directeur Cabinet, du Directeur du matériel et de l’équipement rural, du 1er conseiller de l’ambassade ainsi que du PDG d’intermaq, cette visite de travail a permis au ministre Aly Ngouille Ndiaye, d’exposer la stratégie de souveraineté alimentaire du Président Macky Sall et le rôle que le royaume d’Espagne pourrait y jouer à travers des mécanismes de financement, des échanges d’expériences, des partenariats dans le domaine agricole et de la recherche mutuellement bénéfiques pour les deux pays.

Le ministre Puchades a magnifié au cours de sa prise de parole, l’excellence de la coopération Sénégalo-espagnole. Une coopération multi-sectorielle note-t-il, et se dit disposé à étudier avec son homologue sénégalais comment la renforcer notamment sur toutes les questions posées par le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Le ministre sénégalais a profité de son court séjour pour également rencontrer la communauté sénégalaise et leur présenter les opportunités que le Sénégal offre dans l’agriculture pour ceux qui souhaitent rentrer et participer au développement de leur pays.

Source : MAERSA-COM &DC