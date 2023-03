«Entre le marteau et l’enclume, une troisième colonne souffre le martyre» (Mamadou Bamba Tall)

Entre le marteau et l’enclume, une troisième colonne souffre le martyre

Je me fais porte-étendard de la voix des sans voix. Je parle pour les voix sénégalaises qui n’ont aucun espace d’expression dans ce pays. Je parle pour ceux qui ne sont ni pour Macky ni pour Sonko. Je parle pour tous les fonctionnaires non partisans et consciencieux qui savent beaucoup de choses et qui jamais ne déballent, ni en privé ni en public, ce qu’ils savent retenus qu’ils sont par le devoir de réserve qui va avec leur fonction, mais surtout par la grandeur qu’ils s’imposent. Je parle pour les forces de l’ordre qui ne sont ni à gauche ni à droite, et qui effectuent leur travail au quotidien, coincées dans des attributions régaliennes non négociables, mais aussi tiraillées entre leur mission ingrate, leur appartenance sociale et l’intérêt supérieur de la Nation. Je parle pour d’innombrables gens qui ne sont intéressés que par le Sénégal avec des préoccupations et une vision qui leur sont propres. Je parle pour ceux qui ne s’intéressent pas à la politique, mais qui sont conscients que si le Sénégal brûle, ils n’auront aucun moyen d’échapper à une mort certaine.

Aujourd’hui, plus que jamais, le Sénégal est polarisé, sur le plan politique. Il existe principalement deux camps qui se regardent en chiens de faïence. Deux camps qui fourbissent leurs armes, décidés à en découdre sans quartier ni pitié. Quel que soit le camp qu’un Sénégalais choisit d’emblée, il aura en face de lui des voisins, des amis, des parents, des frères de sang. C’est cela qui rend à la fois tragique et dramatique l’opposition qui se dessine sous nos yeux dans le duel mortel que se livrent Ousmane Sonko et Macky Sall pour la quête du pouvoir, avec en toile de fond un peuple pris en otage.

Dans la tête de certains protagonistes, les choses sont claires : ou bien l’on est avec Macky, ou bien l’on est avec Sonko. C’est à cette dualité réductrice que semble se résumer dorénavant l’espace politique sénégalaise. Toutefois, raisonner de la sorte, c’est se tromper, mais plus que cela, c’est insulter les autres leaders politiques au Sénégal qui ne se rangent dans aucun des deux camps.

Entre le marteau et l’enclume, une troisième colonne existe et elle souffre le martyre faute de place et de considération dans l’imbroglio des prises de position politique. Cette troisième colonne n’est portée par aucun parti politique. Ni ancien ni nouveau. Ce sont des étudiants, des pères et des mères de famille, des citoyens issus de toutes les couches sociales qui ne se reconnaissent ni en Sonko ni en Macky Sall et qui n’adhèrent à aucun parti politique. Ce sont des gens qui veulent juste vivre dans un monde de paix et voir le Sénégal prospérer.

Cette troisième colonne est prise en étau par des gens qui pensent que c’est à eux seuls qu’appartient le Sénégal. Ce sont leur désir et leur vision, et rien d’autre, qui doivent primer; ils doivent diriger ce pays ou y mettre le feu. Et il n’existe aucun moyen de leur faire entendre raison.

J’ai envie de dire aux Sénégalais qui crient et gesticulent, à ceux qui menacent et intimident qu’ils ne sont pas plus sénégalais que ceux qui observent et se taisent en attendant l’heure des urnes pour s’exprimer. Je voudrais aussi rappeler à ceux qui ont la mémoire courte que dans tous les grands rendez-vous où le monde entier prédisait le chaos, le peuple a toujours su, jusqu’ici, répondre présent en tranchant dans la maturité ce qui méritait de l’être, et sans effusion de sang, s’il vous plaît.

Enfin, je veux juste rappeler à tous que le Sénégal est un grand pays. Il est plus grand que Macky Sall. Il est plus grand que Ousmane Sonko; il est de toute évidence plus grand que tous ceux qui se pensent incontournables dans ce pays. Pour preuve, rappelons-nous du sort du Président Abdoulaye Wade qui se croyait plus que prophète dans son pays, le peuple l’a retourné à la rue avec ses valises et ses »Bodyguards » alors qu’il avait l’intime conviction d’être au-dessus de tout et de tous.

Quiconque pense qu’il peut se maintenir au pouvoir contre le gré du peuple par la manipulation des institutions et l’usage de la force se fourvoie lamentablement. Le futur pensionnaire du Palais ne sera nul autre que celui que choisiraient les Sénégalais qui iront aux urnes.

Au demeurant, pour l’heure, il est beaucoup question du troisième mandat de Macky Sall. S’il faut dire la vérité et rien d’autre que la Vérité, tout Sénégalais honnête et de bonne conscience sait que Macky Sall ne doit pas rempiler pour un autre mandat. Si le droit ne peut constituer un frein, alors l’éthique et le respect de la parole donnée devraient lui interdire de se déclarer candidat à la présidentielle et d’avoir ainsi la carrure d’un idiot confirmé, et d’être logé pour l’histoire au panthéon des pantins.

Macky Sall est rentré au palais à pas d’éléphant, mais il risque, s’il persiste à vouloir piétiner la démocratie et à défier le peuple, d’y sortir comme un rat traqué qui court pour sauver ce qui lui rester de vie avec une queue déjà tranchée par une jeunesse désabusée et en colère voulant par tous les moyens en finir avec la bête.

Donc, il appert aujourd’hui que l’obstacle majeur de Macky Sall pour les échéances à venir n’est nul autre que Macky Sall lui-même! En effet, c’est lui, en chair et en os et dans toute sa lucidité et de son autorité propre, qui déclarait avoir verrouillé tout tripatouillage de la constitution. Il s’est lui-même disqualifié de façon péremptoire et sans équivoque possible pour la compétition en 2024. De facto, et jusqu’à preuve du contraire, tous les Sénégalais doivent considérer et retenir qu’il ne sera pas candidat en 2024.

Force est de préciser dans le même ordre d’idée qu’il n’est pas nécessaire d’être un génie en politique pour comprendre que l’actuel Président de la République du Sénégal est entouré de gens qui travaillent, nuit et jour, pour le conduire par force à briguer un troisième mandat en vue de barrer la route à Ousmane Sonko. Ces derniers n’ont qu’un seul projet, une seule préoccupation qui est de sauver coûte que coûte leur « sauce » qui risque d’aller à la renverse lorsque le leader de Pastef aura les rênes du pouvoir. Persuadés qu’ils sont que Sonko les fusillerait sur la place publique, s’il venait à accéder à la magistrature suprême.

Bref, la tension est à son paroxysme dans ce pays. Dans son histoire, le Sénégal n’a jamais été si proche du gouffre. Ceux qui prônent la guerre comme ceux qui parlent de faire face sont loin de comprendre que le jour où le chaos s’installera dans ce pays, ils verront des faucons insoupçonnés sortir de l’ombre du désastre…

Peu importe le camp qui finira par s’imposer dans la guerre fratricide qui se prépare, mon intime conviction est qu’il n’y aura pas de vainqueur absolu dans la confrontation. Mais à coup sûr, il y aura un seul et unique perdant: le Sénégal. Et l’histoire ne manquera pas de condamner tout le monde et les vainqueurs et les vaincus; mais surtout ceux qui ont les moyens aujourd’hui de siffler la fin de la récréation et qui se cachent derrière une neutralité équidistante qui, de mon humble avis, ne se justifie pas.

Moi, Mamadou Bamba Tall, je crois savoir d’ores et déjà, sauf erreur de ma part et sauf miracle pour le Sénégal, ce que sera la fin de l’Histoire. Et il n’est pas nécessaire d’être un devin pour prédire que la houle qui gronde fera ravage. Aussi longue que soit la Nuit, il finira par faire jour. Un jour de regret. Un jour rouge et triste; un jour sombre et fatal. L’ultime mot du peuple risque d’être ceci : « TOUT ÇA, POUR ÇA! » Croyez-moi! Et il n’y aura alors qu’un principal responsable dont le nom sera : MACKY SALL. Et lorsque le vacarme du désastre fera enfin place au silence de désolation et de recueillement, certains responsables indirects du haut de leur ministère de culte seront tout petits dans leurs boubous si amples à l’heure où ils dirigeront les prières mortuaires!

Par Mamadou Bamba Tall,

Ancien élève du lycée Malick Sall de Louga

Ancien étudiant de l’Université Gaston Berger Sénégal

Ancien boursier de la Fondation Ford (Université Laval)

Consultant international en éducation

Conseiller au Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ)