L’état de délabrement du pont de Diouloulou, dans le département de Bignona inquiète les populations.

Les habitant de cette localité sud interpellent l’Etat pour que l’ouvrage soit réhabilité, sans quoi une catastrophe est à redouter à tout moment. Doudou Ka, porte-parole des jeunes et populations de Diouloulou parle de délabrement très avancé du pont de Diouloulou. A Bignona, les populations alertent, pour éviter le pire.

« Nous sommes impactés directement parce que le pont de Diouloulou c’est comme le cordon ombilical entre notre localité et le reste de la Casamance. Et vous voyez qu’on est dans une zone frontalière avec la Gambie, cela dit qu’aujourd’hui que les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Gambie sont des échanges énormes et très intéressants.

Aujourd’hui, l’on constate que nos autorités ne portent pas le combat, donc c’est à nous les jeunes de dénoncer cela », a déclaré le porte-parole des jeunes et populations. Et de poursuivre : « si le pont de Diouloulou est négligé, cela risque d’impacter économiquement le Sénégal. Donc ce pont doit être refait. Nous avons tous suivi l’incident au niveau du pont Emile Badiane et aujourd’hui on ne voudrait pas qu’il y ait un deuxième pont Emile Badiane au niveau de Diouloulou et tous ses ponts là méritent d’être réhabilités », avertit M. Ka.