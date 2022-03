L’Etat promet 75 millions FCFA aux sinistrés de la salle de vente

Le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ et son collègue des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, se sont rendus jeudi à la Salle de vente à Dakar pour apporter « le soutien et la compassion » du gouvernement aux marchands récemment victimes d’un violent incendie.

« Le président de la République nous a envoyés pour venir exprimer son soutien et toute sa compassion ainsi que celle du gouvernement à nos compatriotes (les marchands) victimes de cet incendie », a déclaré Samba Ndiobène Kâ. Il a annoncé que le chef de l’Etat a promis d’offrir la somme de 75 millions de francs CFA aux marchands sinistrés. « Nous saluons ce geste du chef de l’Etat. Nous aussi, de concert avec le maire de la ville Dakar, avons décidé d’arrondir ce montant pour le porter à 100 millions de francs CFA », a pour sa part déclaré Alioune Ndoye, également, maire de Dakar-Plateau dont la commune abrite la Salle de vente.

Interrogé sur un éventuel déguerpissement des occupants du site, Alioune Ndoye a assuré que tous les acteurs vont se retrouver et ensemble réfléchir pour voir la meilleure solution à prendre. Les deux ministres s’étaient auparavant longuement entretenus avec les divers acteurs de ce marché, situé au cœur de la capitale sénégalaise, rapporte Pressafrik.