Leur manif interdite…le F24 change de stratégie pour le 23 juin

Tous en blanc le 23 juin pour réclamer la paix

Le Président MACKY SALL vient d’annoncer son intention de faire prochainement « une déclaration, pour aller vers la marche du progrès et vers la victoire de 2024 ». Ce qui constitue un pas de plus vers une violation intempestive et délibérée de la loi, vers un coup d’état constitutionnel. Considérant sa candidature prochaine comme une tentative de coup d’état constitutionnel, nous devons prendre acte de sa décision de choisir l’aventure du chaos, de nous en imposer par la manipulation, les contrevérités et la violence répressive.

Pour faire face à la montée des périls programmée par MACKY SALL et ses partisans, en vue de la préservation de leurs intérêts et privilèges propres, les citoyens épris de paix et de justice doivent se mobiliser pour l’essentiel et dans l’unité maintenant ou jamais. C’est dans ce cadre que F24 invite les populations à signifier à MACKY SALL qu’elles en ont assez de voir leurs enfants succomber sous les balles, torturés, blessés grièvement ou embastillés massivement dans des conditions indécentes.

Pour ce faire, mais aussi pour dénoncer la coupure du signal de WALFADRI, réclamer la levée du blocus du domicile de OUSMANE SONKO ainsi que la Tabaski pour tous, F24 exhorte les dakarois et les Sénégalais à célébrer la date symbolique du 23 juin en blanc. Habillons – nous tous en blanc ce vendredi pour aller à la mosquée, attachons, accrochons, agitons un morceau de tissu blanc, un ruban, une écharpe ou un mouchoir blanc partout, voiture, devanture des maisons…surtout entre 13H et 18H.

Contre la violence recherchée et entretenue par MACKY SALL et ses partenaires, manifestons notre attachement à la paix, à l’unité nationale, à la cohésion sociale et à l‘harmonie ethnico-religieuse. La logique de la recherche de la paix adossée à la vérité l’emportera sur la logique de la répression aveugle et des dérives dictatoriales.

NB : Ce n’est pas F24, Forces vives du Sénégal, mais le mouvement des forces vives de la Nation M23 qui avait déposé une demande de manifestation pour le 23 juin. Ce que F24 a prévu le 23 juin, aucun préfet aucun président ne peut l’interdire. Du blanc partout et par tous.