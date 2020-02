L’histoire du président Ouattara et du chauffeur…Assemian

Il se nomme Assemian, chauffeur de son état à la Présidence de la République. Il est cinquantenaire et voit le temps de sa retraite arriver à grand pas…. Il y a un an, à la faveur d’une cérémonie de présentation de voux au chef de l’Etat au palais présidentiel, M. Assémian prend son courage à deux mains et publiquement, devant tout le personnel rassemblé en ces lieux, il exprime ses soucis et ses appréhensions d’avoir à prendre sa retraite sans une brique, encore moins une maison à lui. Le Président Alassane Ouattara qui écoute attentivement ce vieux serviteur de l’Etat et de la Présidence de la République, prend bonne note et donne des instructions afin que le chauffeur Assémian ne sorte pas de sa vie professionnelle sans avoir un logis pour sa famille et lui.

Aujourd’hui, en 2020, soit un an plus tard, M Assémian a obtenu grâce à l’attention, la magnanimité et la solidarité du Président Alassane Ouattara, une villa fonctionnelle et entièrement meublée.

Assémian qui est tout heureux, tout sourire, n’a pas les mots suffisamment forts et expressifs pourremercier le Président de la République et lui dire toute sa gratitude.

Ainsi va la belle histoire de M Assémian grâce au Président Ouattara.

Nous racontons aujourdhui cette belle histoire parce qu’elle nous rappelle une vieille image, il y a quelques années de Feu le Président Houphouët Boigny à la mosquée de Yamoussoukro tenant par la main un patriarche ; « tu veux me parler ? », lui a dit Houphouët qui prit le soin d’être attentif aux préoccupations de ce vieux monsieur et de lui apporter un dénouement heureux.

Comme Houphouët Boigny dont il est et demeure un disciple et un héritier, le Président Alassane Ouattara a pris le temps et le soin d’écouter le chauffeur Assémian et lui apporter une suite heureuse et favorable. Comme quoi, la fibre houphouétiste ne meurt jamais et subsiste au Palais Présidentiel sous l’ère Ouattara

Cette belle leçon de solidarité et de générosité est touchante et absolument à saluer.

Le Président Félix Houphouët Boigny disait et répétait : « on gouverne pour le peuple, on ne gouverne pas contre le peuple. »

Le Président Ouattara qui a tant subi des offenses et des vexations de nous tous, a su pardonner et s’élever au-dessus des rancunes et rancours. C’est tout à son avantage et à son honneur. Tout grand homme est constamment à l’écoute de son peuple et du plus petit ou du dernier des citoyens.

Un chef est aussi un être humain, il a du bon et il a du moins bon. Le geste que vient de poser le PRÉSIDENT à l’endroit du chauffeur Assémian et sa famille est à saluer et à marquer d’une touche spéciale dans l’histoire du personnel modeste de la Présidence de la République.

Le Président Alassane Ouattara n’a donc pas du roc ou du fer à la place du cour. Il sait, comme tout être humain, faire montre de compassion, de solidarité, de générosité, de pitié envers les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables de la société.