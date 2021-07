L’homme battue témoigne : sa femme le frappe, il fait le ménage, la cuisine et…

Les violences conjugales deviennent de plus en plus fréquentes. Le cliché auquel tout le monde est habitué est celui d’une femme violentée par son mari. Toutefois, il y a des exceptions et parmi ces exceptions, c’est la femme qui prend le dessus sur l’homme.

Confronté à ce genre de situation, un homme dans la trentaine fait un témoignage poignant sur les traitements que lui affligent sa femme.

Voici son témoignage : « J’ai 33 ans et ma femme a 24 ans. Mon beau- père est un riche homme d’affaire. II nous a donné une parcelle bien construite et on vivait paisiblement jusqu’à ce que notre première fille est venue au monde. Quand je rentre du boulot, Ma femme m’oblige à m’occuper de l’enfant.

Chaque fois c’est moi qui nettoie l’enfant, lui changer les couches, lui faire le biberon. Je dois aussi préparer, ranger la chambre. Je ne peux presque jamais regarder mes matchs à la télé, elle me laisse jamais sortir pour aller voir mes amis. Je suis obligé de regarder Novelas avec elle toute la nuit. C’est elle qui décide tout dans la maison, quand on doit manger, quand on doit faire l’amour.

J’accepte tout ça sans rancune car je l’aime de tout mon cœur et je ne veux pas la perdre.

Mais ce que je n’arrive pas à supporter, depuis que son père lui a offert une voiture, ma vie est devenue l’enfer. Elle me fait laver sa voiture, elle me blâme, elle me frappe régulièrement, elle m’a envoyé une fois à L’hôpital.

J’ai les blessures sur tout mon dos. Ma femme me terrorise, quand je la vois je panique.

Que faire pour changer notre situation ? Car je l’aime et je ne veux pas la perdre ».

Il n’y a pas que les femmes qui subissent des violences dans les couples, les hommes aussi sont violentés. Quel conseil pourriez-vous donner à cet homme qui ne sait plus quoi faire ?