Ismaïla Madior Fall, l’homme qui va rendre possible…le troisième mandat de Macky

« Tailleur » de la Constitution : Ismaïla Madior Fall, le Machiavel des temps modernes qui va rendre possible, l’impossible troisième mandat de Macky Sall

Ismaïla Madior Fall, depuis qu’il goûte aux délices du pouvoir, se retrouve complètement transformé. On ne reconnait plus le professeur d’université que l’on disait émérite et constitutionnaliste reconnu. Ismaïla Madior Fall avait été un universitaire avisé, dont tous les médias aimaient consulter pour avoir son avis sur des questions visant la Constitution. Avec pertinence, il y a quelques années, il avait démontré pourquoi, l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade ne pouvait pas prétendre à un troisième mandat en 2012.

Ismaïla Madior Fall est le concepteur de la nouvelle constitution adoptée à travers un référendum sous le Président de la République Macky Sall. Une constitution dont le prétexte de son adoption était de clore définitivement le débat sur un troisième mandat consécutif du Président de la République. Ismaïla Madior Fall était passé aux yeux de tout le monde comme étant celui ayant « verrouillé » et « réglé » définitivement le problème des mandats présidentiels.

Les Sénégalais en votant massivement la nouvelle constitution conçue par Ismaïla Madior Fall avaient pensé avoir définitivement tourné la page du troisième mandat consécutif. La désillusion est cruelle. Ismaïla Madior Fall a jeté les masques. Le constitutionnaliste « reconnu » est devenu un redoutable « tailleur » de la Constitution.

Ismaïla Madior Fall s’est montré dans un premier temps nuancé, lorsque, au sortir de l’élection présidentielle de 2019, répondant à une question qui lui avait été posée par nos confrères du journal « Enquête » sur le sujet, il soutenait « en principe » que c’était le dernier mandat du Président de la République Macky Sall. En disant « en principe », Ismaïla Madior Fall donnait déjà l’air de quelqu’un qui n’était plus sûr de rien, alors que c’est lui le concepteur de la nouvelle Constitution. Ismaïla Madior Fall venait ainsi de jeter le doute aux yeux des Sénégalais.

Le flou est entretenu par le pouvoir sur cette question, et les Sénégalais s’attendent à la tentative d’un coup de force par le Président de la République Macky Sall pour présenter sa candidature à un troisième mandat en 2024. Tout cela est orchestré par le « tailleur » de la Constitution ayant goûté aux délices du pouvoir. Le vaillant universitaire dont tout le monde reconnaissait la pertinence des arguments qu’il développait apparait sous le visage du Machiavel des temps modernes. Ismaïla Madior Fall s’est transformé en homme froid sur certaines questions.

Comme dimanche dernier lorsqu’il était l’invité de l’émission Point de vue animée par Oumar Gningue sur la RTS. Ismaïla Madior Fall, au cours de l’émission s’est révélé comme l’ardent défenseur du régime présidentialiste et de l’« hyper » pouvoir du Chef de l’Etat. Ismaïla Madior Fall naguère une référence pour ses étudiants, est devenu une honte pour tous les Sénégalais.

La rédaction de Xibaaru