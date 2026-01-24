Libéré le matin…un jeune menuisier tente un viol l’après-midi

A peine avait-il franchi les portes de la prison qu’il y retournait déjà. B. Sy, un menuisier de 20 ans domicilié à Yeumbeul, a été interpellé jeudi pour une tentative de viol particulièrement odieuse, commise quelques heures seulement après sa remise en liberté.

Selon les premiers éléments de l’enquête rapportés par L’Observateur, le suspect s’est introduit dans une concession familiale pour s’en prendre à O.K. Sy. La victime, âgée d’une vingtaine d’années, souffre de séquelles de méningite affectant ses capacités mentales et de communication. L’agresseur l’aurait surprise par derrière avant de la traîner de force dans une chambre. Selon le témoignage glaçant de la jeune femme, il l’aurait jetée sur un matelas et aurait introduit sa main dans sa culotte dans une tentative manifeste de la déshabiller.

L’intervention providentielle de la grand-mère, qui cherchait sa petite-fille, a interrompu l’agression. Les voisins ont ensuite maîtrisé le suspect avant l’arrivée de la police de Guédiawaye.

L’élément le plus stupéfiant de l’enquête réside dans le document retrouvé sur B. Sy lors de sa fouille : un certificat d’expiration de peine, pointe le journal. Le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm) précise que ce document atteste que le suspect venait de purger une peine pour vol et qu’il avait été libéré le matin même des faits. Cette récidive, survenue en un temps record, a lourdement pesé dans le dossier.

Entendu par les enquêteurs, le jeune homme a d’abord tenté de se justifier maladroitement, prétendant s’être rendu sur les lieux pour « chercher de la monnaie ». Confronté aux incohérences de son récit et à la pression des témoignages, il a finalement reconnu les faits et imploré la clémence. Le procureur a ordonné son placement immédiat en garde à vue pour tentative de viol, signale le titre de Gfm.