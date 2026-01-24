Travaux Université du Sénégal Oriental : Déthié Fall ferme sur le délai de livraison

A Tambacounda, la visite des chantiers de l’Université du Sénégal Oriental (USO) par le Ministre des infrastructures, hier vendredi, a permis de constater l’avancement significatif des travaux. Selon Dethié Fall, les travaux sont exécutés à 80% et devraient être achevés en octobre 2026. Toutefois le ministre reste ferme quant aux délais de livraison dans 8 mois.

« Cette visite nous a permis de constater l’état d’avancement des travaux de l’Université du Sénégal oriental. Les travaux sont actuellement réalisés à 80 %. Un taux que nous jugeons encourageant, mais qui nécessite une mobilisation accrue pour tenir les délais impartis. Le gros œuvre peut ne pas être le gros du travail. Nous exhortons l’entreprise chargée des travaux à accélérer la cadence afin de respecter les engagements contractuels », déclare Dethié Fall.

Le ministre a tenu à avertir : « Nous sommes en train de baliser le chemin au chef de l’État qui sera à Tambacounda pour donner ses impressions. Donc, nous demandons à l’entreprise en charge des travaux d’accélérer le pas, d’augmenter les heures de travail et pourquoi pas mettre des équipes de nuit en augmentant l’éclairage. Je serai là en octobre pour recevoir un chantier et non autre chose. Sinon, vous le savez, nous allons prendre nos responsabilités », conclut-il.