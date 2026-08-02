Limitation à deux mandats : Aminata Touré réaffirme le caractère intangible de la Constitution

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, Aminata Touré a réaffirmé sa position sur la limitation des mandats présidentiels au Sénégal. Selon elle, la Constitution est sans ambiguïté : « Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs de cinq ans ».

L’ancienne Première ministre estime que cette disposition constitutionnelle est « intangible » et ne saurait faire l’objet d’aucun débat. Une déclaration qui intervient dans un contexte marqué par des discussions récurrentes sur la question de la durée et du renouvellement du mandat présidentiel.

Au-delà de cette prise de position, Aminata Touré a lancé un appel à la mobilisation en faveur de l’implantation de son parti, Kiiraay, sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’au sein de la diaspora. Elle invite ainsi ses militants et sympathisants à poursuivre le renforcement des structures du parti à travers le Sénégal et à l’étranger.