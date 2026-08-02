Babacar Ba salue la position de Mimi Touré sur le quinquennat et interpelle le pouvoir sur les élections locales

Le débat autour d’un éventuel retour au mandat présidentiel de sept ans continue d’alimenter les discussions au sein de la classe politique et de la société civile sénégalaise. Dans ce contexte, le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, a salué la réaction de l’envoyée spéciale du chef de l’État, Aminata Touré, qui a réaffirmé le caractère intangible du quinquennat.

Dans une publication sur le réseau social X, le juriste a félicité l’ancienne Première ministre pour sa prise de position rapide. « Je salue la réaction rapide et responsable de Mme Aminata Touré sur l’idée de vouloir ramener le mandat présidentiel de cinq à sept ans », a-t-il déclaré.

Babacar Ba faisait référence aux propos d’Aminata Touré, qui avait rappelé que « au Sénégal, il est clair et net que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs de cinq ans ».

Pour le président du Forum du Justiciable, cette sortie met définitivement fin aux spéculations autour d’une éventuelle modification de la durée du mandat présidentiel. « Mme Aminata Touré, proche collaboratrice du chef de l’État, a clos le débat sur cette idée destructrice », a-t-il insisté.

Toutefois, Babacar Ba a profité de cette occasion pour interpeller les autorités sur une autre question qu’il juge prioritaire : l’organisation des élections locales. S’adressant directement à l’envoyée spéciale du président de la République, il a lancé : « Toutefois, Madame l’envoyée spéciale, veuillez dire au Président que nous sommes toujours dans l’attente du décret convoquant le corps électoral pour les élections locales ».