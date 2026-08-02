Tivaouane : Une fillette mortellement poignardée

Un drame s’est produit dans le village de Ndiawrigne, situé dans la commune de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane. Une fillette âgée de 8 ans, identifiée sous les initiales K. BA, a perdu la vie après avoir été grièvement blessée au cours d’une altercation avec un autre enfant, selon des informations rapportées par Seneweb.

Les faits ont été signalés le 1er août à la brigade territoriale de gendarmerie de Mboro par le personnel médical du poste de santé de SAO, après l’arrivée du corps sans vie de la victime.

D’après les premiers éléments de l’enquête, une dispute aurait éclaté entre la fillette et un autre mineur, identifié sous les initiales A. BA. Au cours de l’altercation, ce dernier lui aurait porté un coup de couteau, la blessant grièvement.

La victime a été évacuée en urgence à bord d’une charrette vers le poste de santé de SAO. Malgré cette prise en charge, elle est décédée avant même de pouvoir être examinée par l’infirmier-chef de poste.

Alertés, les gendarmes de Mboro se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. Le corps de la fillette a ensuite été transféré à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane par l’ambulance du poste de santé.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer avec précision les circonstances de ce drame et d’établir les responsabilités éventuelles.