Keur Massar Nord : une responsable de PASTEF quitte le parti

La scène politique de Keur Massar Nord enregistre un nouveau mouvement avec la démission d’Aminata Sow du parti PASTEF. Dans une lettre datée du 2 août 2026 et adressée au Coordonnateur communal, l’ancienne Responsable de Cellule de l’Unité 13 annonce mettre fin à son engagement au sein de la Section communale de Keur Massar Nord.

Dans son courrier, Aminata Sow explique que cette décision est le fruit d’une réflexion approfondie. Elle exprime sa gratitude envers les responsables, militants et sympathisants de PASTEF, avec lesquels elle dit avoir partagé des idéaux de justice, de patriotisme et de transformation du Sénégal.

L’ancienne responsable de cellule indique avoir choisi de poursuivre son engagement politique au sein de la Coalition Diomaye Président. Elle affirme vouloir contribuer aux politiques sociales, économiques et de développement portées par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Elle met en avant son parcours dans l’entrepreneuriat, l’économie sociale et solidaire, le leadership féminin, l’accompagnement des organisations communautaires et le développement local. Selon elle, cette expérience lui permettra d’apporter une contribution à l’amélioration des conditions de vie des Sénégalaises et des Sénégalais.

Dans sa lettre, Aminata Sow affirme également son ambition de participer à la consolidation des acquis du Chef de l’État et de s’investir dans la mobilisation des citoyens en faveur de la réussite de son action, avec pour objectif l’obtention d’un second mandat.

Par ailleurs, Aminata Sow occupe plusieurs responsabilités, notamment en tant que Présidente du Conseil d’administration de la Société coopérative nationale des femmes transformatrices des produits locaux agricoles et halieutiques, point focal des acteurs de l’Économie sociale et solidaire du département de Keur Massar, agente NANO Crédit DER, Présidente du GIE Femme BOKKU DIOM, Présidente des GIE du département de Keur Massar et Vice-présidente de la plateforme FEDDE FOULBE FOCUS.