Mamoudou Ibra Kane rejette toute idée de retour au septennat

Le président du mouvement Demain c’est maintenant, Mamoudou Ibra Kane, s’est prononcé contre toute éventualité d’un retour au mandat présidentiel de sept ans. Dans une déclaration rendue publique ce dimanche, il a qualifié ce débat d’« entreprise de distraction massive », estimant qu’il détourne l’attention des véritables priorités du Sénégal.

Selon lui, le quinquennat, consacré par la réforme constitutionnelle de 2016, est le fruit d’un consensus national. Il soutient également que la durée du mandat présidentiel ainsi que la limitation à deux mandats consécutifs sont protégées par le principe d’intangibilité de la Constitution.

Pour Mamoudou Ibra Kane, toute tentative de remettre en cause ces dispositions s’apparenterait à un « tripatouillage » de la Loi fondamentale et ne répondrait à aucun impératif d’intérêt général.

S’adressant directement au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le leader de Demain c’est maintenant a estimé que le chef de l’État, élu pour un mandat de cinq ans, devrait concentrer son action sur la mise en œuvre de son programme plutôt que sur des débats institutionnels.

« Monsieur le Président de la République, la récréation a assez duré comme ça. Sifflez la fin, élevez la voix et posez les actes », a déclaré Mamoudou Ibra Kane, appelant à mettre un terme définitif aux discussions sur un éventuel retour au septennat.