Scanner de l’hôpital Maguette Lo : El Hadji Malick Ndiaye dément en être le donateur

Le Premier Vice-Président de l’Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, a apporté des précisions après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une publication lui attribuant le don d’un scanner à l’hôpital Maguette Lo de Linguère. L’ancien ministre a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un don personnel.

Dans une publication, le parlementaire a expliqué que son intervention s’était limitée à un plaidoyer en faveur des populations du département de Linguère. « Il y a près d’un an, j’ai simplement porté la doléance des populations du Jolof auprès du ministère de la Santé et facilité le suivi de ce dossier avec ma collègue, l’honorable Saye Cissé, afin que notre hôpital départemental soit doté de cet équipement essentiel », a-t-il précisé.

El Hadji Malick Ndiaye a également salué la diligence du ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le traitement de cette requête, remerciant les autorités pour leur réactivité.

Il a enfin souligné que l’essentiel réside dans l’impact de cette acquisition sur les populations. « Cette acquisition est avant tout une excellente nouvelle pour les populations du Jolof et pour le renforcement de notre système de santé », a-t-il déclaré, insistant sur le fait que cet équipement constitue un progrès important pour l’amélioration de l’offre de soins dans le département de Linguère.