Scanner de l’hôpital Maguette Lô : Le ministère de la Santé rétablit les faits

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a apporté une mise au point, ce dimanche 2 août 2026, à la suite d’une publication relayée sur les réseaux sociaux attribuant à El Hadji Malick Ndiaye, député et ancien président de l’Assemblée nationale, le don d’un scanner à l’hôpital Maguette Lô de Linguère.

Dans un communiqué, le ministère affirme que cette information est inexacte. Il précise que le scanner a été acquis par ses soins grâce au financement de l’un de ses partenaires techniques et financiers, dans le cadre du renforcement du plateau technique de l’établissement de santé.

Les autorités sanitaires rappellent ainsi qu’il ne s’agit pas d’un don personnel de l’honorable député, une précision qui rejoint d’ailleurs les explications fournies par El Hadji Malick Ndiaye dans une publication où il indiquait avoir uniquement porté le plaidoyer des populations du Jolof auprès du ministère et assuré le suivi du dossier.

Le ministère se réjouit de cette acquisition, estimant qu’elle permettra d’améliorer l’accès au diagnostic, la qualité de la prise en charge des patients et l’offre de soins dans la région de Louga.

Dans son communiqué, il appelle les populations, les relais d’information et particulièrement les acteurs politiques à faire preuve de retenue, de responsabilité et de rigueur dans la diffusion d’informations relatives aux équipements et investissements sanitaires.

Le département de la Santé souligne également que l’attribution erronée ou la récupération de réalisations financées par des partenaires peut fragiliser la confiance indispensable à la coopération et compromettre de futures opportunités de financement au profit des populations.

Le ministère a réaffirmé son engagement en faveur d’une communication transparente sur les investissements réalisés dans le secteur de la santé et a exprimé sa gratitude à l’ensemble de ses partenaires pour leur accompagnement constant.