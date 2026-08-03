Face au séisme « Kiiraay » et à la rupture avec Pastef…l’heure des choix pour l’opposition

Le paysage politique sénégalais traverse un véritable séisme avec le lancement officiel, le 25 juillet dernier à Dakar, du nouveau parti présidentiel « Kiiraay – Les Patriotes Républicains ». En officialisant cette formation qui rassemble plusieurs centaines de mouvements et de ralliaisons, le président Bassirou Diomaye Faye consomme publiquement sa rupture avec Ousmane Sonko et la direction historique du Pastef. Ce nouvel échiquier redistribue brutalement les cartes du pouvoir exécutif et parlementaire, offrant à l’opposition classique une fenêtre de tir stratégique inédite depuis l’alternance.

La fracture consommée au sommet de l’État prive désormais le pouvoir en place de sa matrice initiale : l’unité fusionnelle entre le charisme d’Ousmane Sonko et la légitimité institutionnelle de Bassirou Diomaye Faye. En s’engageant dans une compétition ouverte pour le contrôle de la base « patriote », les deux hommes exposent la fragilité de leur projet commun. Pour les partis d’opposition, cette rivalité au sommet constitue une opportunité d’affaiblir l’image d’un bloc hégémonique qui semblait jusqu’alors intouchable.

Premier levier à activer pour les formations traditionnelles : la réappropriation du discours de la stabilité républicaine. Face aux tiraillements internes d’un régime bifide embarrassé par les luttes de factions, les partis historiques comme l’APR, le PDS ou Taxawu Sénegal peuvent faire valoir leur expérience de l’État et leur culture institutionnelle. En se posant comme des garants de la sérénité démocratique et de la continuité administrative, ils s’adressent directement à un électorat modéré et aux investisseurs inquiets de ces turbulences.

Sur le plan électoral, la naissance de Kiiraay provoque une fragmentation mécanique de la masse de suffrages qui s’était portée sur le candidat Diomaye en 2024. La bataille acharnée entre le Pastef d’Ousmane Sonko et le Kiiraay du président Diomaye crée une désorientation chez les militants et sympathisants. L’opposition classique peut profiter de cette dispersion pour capter les déçus du « projet », en particulier les jeunes et les franges urbaines qui constatent que les promesses de rupture cèdent le pas aux querelles d’appareil.

En outre, la création de Kiiraay à partir de la fusion de plus de 400 mouvements et de transfuges issus de diverses sensibilités suscite déjà des tensions d’accaparement. De nombreux cadres locaux du Pastef comme des alliés de la première heure se sentent marginalisés par ces grandes manœuvres de rassemblement présidentiel. Les partis d’opposition ont là une occasion en or pour tisser des alliances locales, recueillir les mécontents et réintégrer dans leurs rangs des acteurs politiques locaux frustrés par les arbitrages de la présidence ou de l’Assemblée.

Au sein de l’Assemblée nationale, le paysage parlementaire s’annonce également recomposé. Même si le Pastef y conserve une très forte représentation, la création de Kiiraay pousse plusieurs députés et figures clés à choisir leur camp. Cette perte de cohésion disciplinaire donne à l’opposition une marge de manœuvre accrue pour négocier des textes de loi, constituer des blocs de pression transpartisans ou peser sur les commissions parlementaires lors des grands débats budgétaires et institutionnels.

Pour autant, tirer profit de cette situation exige de l’opposition une profonde rénovation de son offre politique. Se contenter de railler le duel entre les deux anciens alliés ne suffira pas à convaincre une opinion publique exigeante. Les partis classiques doivent dépasser la posture de rejet systématique pour formuler de véritables contre-propositions économiques et sociales, en mettant l’accent sur l’emploi, le coût de la vie et la souveraineté économique nationale.

Cette séquence impose également aux leaders de l’opposition une cure de jeunesse et une modernisation de leurs méthodes. Pour ne pas apparaître comme les reliques d’un système définitivement révolu, les anciennes formations doivent promouvoir de nouvelles figures crédibles et rajeunir leurs instances décisionnelles. La capacité à incarner un recours moderne, pragmatique et ancré dans les réalités du pays sera le critère déterminant pour arbitrer le duel entre Kiiraay et le Pastef.

La querelle des « patriotes » marque le début d’un nouveau cycle de recomposition politique au Sénégal. Si l’opposition parvient à surmonter ses propres divisions internes et à structurer une alternative lisible, l’émergence de Kiiraay ne sera pas seulement le symbole de la rupture de l’exécutif, mais le point de départ de son propre redressement électoral en vue des prochaines échéances républicaines.

La rédaction de Xibaaru