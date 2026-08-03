Du chemin de l’exil à la responsabilité collective : que nous enseigne encore Cheikh Ahmadou Bamba ? (Par Dr. Moustapha Fall, Touba)

« J’ai pardonné à tous mes ennemis pour la Face de Dieu… Ô Dieu, fais de mon retour d’exil un facteur de félicité pour mon peuple et préserve-le de l’Enfer au Jour du Grand Rassemblement… Ô Dieu, Tu m’as gratifié, au mois de Safar, de bienfaits qu’aucune acquisition, odyssée ou arme ne peut procurer… »

— Khassida Ya Rahmân Ya Rahîm

Chaque année, le Grand Magal de Touba rassemble des millions de fidèles venus commémorer un événement singulier dans l’histoire du mouridisme articulé autour du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. À première vue, ce choix peut surprendre. Les peuples célèbrent généralement leurs victoires, leurs conquêtes ou le retour triomphal de leurs héros. Pourquoi, dès lors, le fondateur du mouridisme a-t-il demandé que l’on fasse mémoire non pas de son retour, mais du jour où il fut arraché à sa terre, séparé des siens et envoyé vers l’inconnu ?

Cette interrogation dépasse largement le cadre de l’histoire. Elle nous conduit au cœur même du message spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba et nous invite à réfléchir sur notre rapport à l’épreuve, au pardon, à l’humilité et à la responsabilité. Plus d’un siècle après les événements, cette question demeure d’une étonnante actualité : que signifie véritablement célébrer le Magal ? Est-ce simplement rappeler un épisode douloureux du passé ou sommes-nous appelés à prolonger aujourd’hui encore l’œuvre spirituelle, morale et sociale de son fondateur ?

Les paroles introductives que Cheikh Ahmadou Bamba adresse à Dieu dans son célèbre Ya Rahmân Ya Rahîm offrent déjà un élément de réponse. Au lieu d’exprimer la rancœur ou le désir de vengeance, il prie pour ceux et celles qui l’ont persécuté. Au lieu de s’attarder sur les humiliations subies, il rend grâce à Dieu pour les bienfaits spirituels que l’exil lui a permis de recevoir. Son regard ne demeure pas fixé sur la souffrance ; il s’élève vers Allah qui donne un sens à toute épreuve.

Cette attitude révèle l’une des caractéristiques les plus remarquables de sa personnalité spirituelle. Là où beaucoup auraient répondu par la colère ou le ressentiment, Cheikh Ahmadou Bamba choisit le pardon. Là où d’autres auraient dénoncé leurs ennemis, il invoque la miséricorde divine. Son exil cesse ainsi d’être uniquement un événement historique pour devenir une école de patience, de confiance et de transformation intérieure.

Surnommé Khadimou Rassoul, « le Serviteur du Prophète » (PSL), Cheikh Ahmadou Bamba traversa entre 1895 et 1902 l’une des périodes les plus éprouvantes de son existence. Les autorités coloniales, inquiètes de l’influence grandissante de son enseignement religieux, décidèrent de l’éloigner de son peuple. Commencèrent alors sept années d’exil marquées par la séparation, les privations et l’incertitude. Pourtant, cette tentative d’affaiblissement produisit paradoxalement l’effet inverse. Loin de diminuer son rayonnement, l’exil renforça son autorité spirituelle et fit de lui l’une des plus grandes figures religieuses de l’Afrique contemporaine.

1-Le départ vers l’exil : un itinéraire vers Dieu

Pour Cheikh Ahmadou Bamba, l’exil ne fut jamais une simple sanction politique. Il devint un itinéraire vers Dieu. Cette différence de perspective est essentielle. Là où l’histoire retient souvent les rapports de force entre les hommes, Cheikh Ahmadou Bamba contemple avant tout l’action de Dieu dans les événements. Derrière l’épreuve, il discerne une sagesse. Derrière la souffrance, une purification. Derrière l’éloignement, un rapprochement du Créateur.

Cette lecture spirituelle s’inscrit dans la tradition islamique du « jihâd an-nafs » le combat contre les passions de l’âme. Le véritable ennemi n’est pas tant l’adversaire extérieur que l’orgueil, la haine, la peur ou le découragement qui risquent d’habiter le cœur humain. L’exil devient alors un lieu d’éducation intérieure où la foi se fortifie dans l’abandon confiant à la volonté divine.

Cette vision irrigue l’ensemble de ses écrits, notamment son célèbre Assirou, où transparaissent un amour inconditionnel pour le Prophète Mohammed (PSL), une profonde gratitude envers Dieu et un remarquable détachement des biens éphémères de ce monde. L’adversité n’y apparaît jamais comme une malédiction. Elle devient au contraire une occasion privilégiée d’approfondir la foi et de se rapprocher davantage du Seigneur.

C’est précisément pour cette raison que Cheikh Ahmadou Bamba demanda à ses disciples de commémorer son départ en exil plutôt que son retour. En apparence, ce choix défie la logique humaine. En réalité, il traduit une compréhension profondément spirituelle de l’existence. La véritable victoire ne réside pas dans le retour triomphal, mais dans la manière dont l’être humain traverse les épreuves sans perdre sa confiance en Dieu. Le Coran rappelle d’ailleurs cette vérité fondamentale :

« Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de récoltes. Fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, lorsqu’un malheur les atteint : « Certes, nous appartenons à Allah et c’est vers Lui que nous retournerons. » Ceux-là reçoivent les bénédictions et la miséricorde de leur Seigneur, et ce sont eux les bien-guidés. »

(Sourate Al-Baqara, 2 : 155-157).

L’exil devient ainsi le lieu où se révèlent la patience (ṣabr), la confiance (tawakkul) et la sincérité de la foi. En demandant que cet événement demeure au cœur de la mémoire mouride, Cheikh Ahmadou Bamba enseigne que les plus grandes conquêtes ne sont pas territoriales ni politiques ; elles sont d’abord spirituelles.

2-De la mémoire à la responsabilité

Mais limiter le Grand Magal au souvenir d’un événement historique serait passer à côté de son véritable message. Commémorer l’exil ne signifie pas uniquement regarder vers le passé ; c’est accepter d’être interpellé dans le présent. Si Cheikh Ahmadou Bamba nous invite à transformer l’épreuve en chemin d’élévation, une autre question surgit naturellement : que ferait-il aujourd’hui s’il revenait à Touba ?

Contemplerait-il seulement la ferveur des millions de pèlerins qui convergent chaque année vers la ville sainte ? Ou inviterait-il également ses disciples à réfléchir à la manière dont cette cité incarne, au quotidien, les valeurs qu’il a consacrées toute sa vie à enseigner ?

Cette interrogation n’enlève rien à la grandeur spirituelle de Touba. Au contraire, elle invite à mesurer l’immense responsabilité qu’implique le rayonnement exceptionnel de cette ville, devenue l’une des plus importantes métropoles religieuses du continent africain. Plus une cité grandit, plus elle est appelée à faire correspondre son organisation matérielle à l’idéal spirituel qui lui a donné naissance. C’est précisément là que le message de Cheikh Ahmadou Bamba demeure d’une étonnante modernité. Son héritage ne se limite pas à la piété individuelle. Il appelle également une éthique du travail, de la discipline, de la responsabilité et du service du bien commun. Une spiritualité authentique ne transforme pas seulement les consciences ; elle transforme aussi les sociétés.

Dr Moustapha Fall

Enseignant-chercheur, Département de Langues étrangères appliquées

Université Gaston Berger – Saint-Louis, Sénégal