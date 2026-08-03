Émigration irrégulière : La gendarmerie interpelle 173 candidats à Kaolack

La Gendarmerie nationale a porté un nouveau coup aux réseaux d’émigration irrégulière. Deux opérations menées les 31 juillet et 1er août 2026 dans la région de Kaolack ont permis l’interpellation de 173 candidats au départ clandestin vers l’Europe ainsi que la saisie d’une importante logistique destinée à cette traversée.

La première intervention a été conduite le vendredi 31 juillet par la Brigade territoriale de Sokone, appuyée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Sokone et une équipe de l’Escadrille d’Appui Drones de la Gendarmerie nationale. Déployées dans la forêt du village de Bossinkang, dans la commune de Toubacouta, les forces de sécurité ont procédé à l’interpellation de 36 candidats à l’émigration irrégulière.

Selon les premiers éléments de l’enquête, ces personnes s’étaient regroupées dans cette zone forestière en attendant leur embarquement pour un départ clandestin vers l’Europe, prévu dans la nuit du 1er au 2 août 2026.

La seconde opération est intervenue dans la nuit du 1er au 2 août, après l’exploitation d’un renseignement signalant un probable départ de migrants par voie maritime. La Brigade de proximité de Nioro a alors engagé une patrouille fluviale dans le secteur de Fandiongue et de ses environs, identifiés comme un point de passage des embarcations en provenance de Sokone.

Les gendarmes ont surpris une pirogue dissimulée au bord de la mangrove transportant des candidats à l’émigration irrégulière. Profitant de l’effet de surprise, ils ont neutralisé sans incident les trois capitaines de l’embarcation avant d’interpeller l’ensemble des passagers.

Cette seconde opération a permis l’arrestation de 137 personnes, composées de 116 hommes, 15 femmes et 6 enfants. Parmi elles figurent 104 Sénégalais, 7 Maliens, 14 Gambiens et 12 Guinéens.

Les forces de l’ordre ont également saisi une pirogue de 18 mètres, deux moteurs hors-bord de 40 CV de marques Yamaha et Parsun, ainsi que 238 bidons de 20 litres de carburant, représentant un total de 4 760 litres destinés à alimenter l’embarcation.

Au total, ces deux opérations ont permis l’interpellation de 173 candidats à l’émigration irrégulière et la saisie d’importants moyens logistiques destinés à l’organisation de ce départ clandestin. Ces interventions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de la Gendarmerie nationale visant à renforcer la lutte contre les réseaux de migration irrégulière sur le territoire sénégalais.