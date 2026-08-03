Mandat présidentiel : Bassirou Dieng juge « malsain » le débat sur une éventuelle prolongation

Le responsable politique de Kiiraay – Les Patriotes Républicains, Bassirou Dieng, s’est élevé contre les discussions portant sur une éventuelle augmentation de la durée du mandat du président de la République, estimant qu’il s’agit d’un débat « inutile » et « malsain ».

Dans une déclaration rendue publique, Bassirou Dieng considère que cette question ne devrait pas être portée sur la place publique par les partisans du chef de l’État. Selon lui, un tel débat risque de créer une incompréhension entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et les Sénégalais, alors que, d’après lui, le contexte actuel appelle à d’autres priorités.

Le responsable politique estime que les énergies doivent être orientées vers la recherche de solutions concrètes pour améliorer les conditions de vie des populations. Il appelle également les militants de son parti à poursuivre les efforts de mobilisation et de renforcement de Kiiraay – Les Patriotes Républicains.

« La seule chose actuelle dont le président de la République a besoin, c’est que nous concentrions nos énergies à trouver des solutions pour amoindrir la souffrance de nos compatriotes, mais aussi à continuer à massifier notre parti », affirme-t-il.

Pour Bassirou Dieng, les préoccupations liées au développement économique et social ainsi qu’au renforcement de la formation politique doivent primer sur toute réflexion relative à une modification de la durée du mandat présidentiel.

Il conclut en demandant que ce débat soit « rapidement retourné de là où il vient », le qualifiant de « débat malsain » qui ne contribuerait ni à l’action gouvernementale ni aux attentes des citoyens.