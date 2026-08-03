Moulaye Bacary Tamba annonce sa démission du parti ACT

Moulaye Bacary Tamba a annoncé sa démission du parti ACT, mettant ainsi un terme à dix années de militantisme au sein de cette formation politique qu’il avait rejointe en 2016.

Dans une déclaration adressée à ses compatriotes, compagnons et sympathisants, l’ancien président de la Jeunesse nationale de l’ACT explique avoir adhéré au parti en raison de son projet de société ainsi que du leadership de son fondateur et premier président, Abdoul Mbaye.

Revenant sur son parcours, Moulaye Bacary Tamba affirme avoir contribué, « avec conviction et éthique », à la vie du parti tout en y acquérant une solide expérience en politique et en leadership.

Il précise toutefois que cette décision est motivée par des raisons personnelles qu’il préfère ne pas rendre publiques. Selon lui, cette démission ne remet pas en cause les liens d’amitié, de fraternité et de cohésion tissés avec ses anciens compagnons de parti.

L’ancien responsable politique souligne également que son engagement en faveur du développement du Sénégal demeure intact, malgré son départ de l’ACT.

Dans son message, Moulaye Bacary Tamba a exprimé sa gratitude à l’endroit de l’actuel président du parti, Ibrahima Thiam, ainsi qu’à l’ensemble des militants et responsables avec lesquels il a collaboré au cours de cette décennie.

Ancien président de la Jeunesse nationale de l’ACT, ancien membre du Conseil national et ancien coordonnateur du parti à Vélingara, Moulaye Bacary Tamba tourne ainsi une page de son parcours politique, sans dévoiler pour l’heure ses prochaines orientations.