Crise de Ceuta : Boubacar Seye plaide pour une nouvelle approche des migrations

Le chercheur-consultant en migrations internationales et président de l’organisation Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, estime que la récente crise migratoire à Ceuta dépasse largement la seule question des franchissements irréguliers de frontières. Dans une analyse, il présente cette enclave espagnole comme le théâtre d’une nouvelle géopolitique des migrations où s’entrecroisent enjeux diplomatiques, sécuritaires, économiques et humains.

Selon lui, les images de milliers de personnes convergeant vers Ceuta constituent l’un des événements migratoires les plus marquants de ces dernières années. Il invite toutefois à dépasser les lectures qui opposent uniquement sécurité et migration, estimant que cette crise s’inscrit dans une dynamique beaucoup plus complexe.

Boubacar Seye rappelle que Ceuta représente bien plus qu’une frontière entre le Maroc et l’Espagne. À ses yeux, cette enclave est devenue un espace stratégique où se croisent les intérêts du Maroc, de l’Espagne et de l’Union européenne, autour des questions de souveraineté, de coopération, de sécurité et de mobilité humaine.

Le spécialiste considère qu’il serait réducteur d’expliquer cette situation uniquement par les tensions diplomatiques entre Rabat et Madrid ou de la qualifier de simple « assaut migratoire ». Il souligne que la coopération en matière de gestion des flux migratoires est désormais un pilier essentiel des relations entre le Maroc et l’Union européenne.

L’analyse met également en avant les causes structurelles des migrations. Le chômage des jeunes, les inégalités sociales, la précarité économique, les effets du changement climatique ainsi que le manque de perspectives continuent, selon lui, d’alimenter les départs. À cela s’ajoute l’action des réseaux de passeurs qui profitent de la vulnérabilité des candidats à la migration.

Boubacar Seye relève par ailleurs ce qu’il qualifie de contradiction des politiques migratoires européennes. D’un côté, l’Union européenne renforce le contrôle de ses frontières extérieures ; de l’autre, plusieurs secteurs de son économie demeurent dépendants d’une main-d’œuvre étrangère, une situation qui exerce une pression constante sur les pays de transit.

Pour le président d’Horizon Sans Frontières, la migration est aujourd’hui devenue un véritable enjeu de puissance dans les relations internationales, au même titre que l’énergie, le commerce ou la sécurité. Il estime que les réponses exclusivement sécuritaires ont montré leurs limites en déplaçant les routes migratoires sans s’attaquer aux causes profondes des départs.

Face à ce constat, il plaide pour un changement de paradigme fondé sur cinq axes : une coopération politique renforcée entre le Maroc, l’Espagne et l’Union européenne, une lutte accrue contre les réseaux criminels de passeurs, l’ouverture de voies de migration régulière adaptées aux besoins économiques, des investissements dans l’emploi et la formation des jeunes, ainsi qu’une gouvernance des migrations plaçant la dignité humaine au cœur des politiques publiques.

Boubacar Seye estime que la stabilité des frontières dépend aussi de la stabilité des sociétés. Selon lui, aucune frontière ne peut être durablement sécurisée lorsque les populations voisines sont privées de perspectives. Il appelle ainsi à une vision commune des migrations, fondée sur la responsabilité, la solidarité et la coopération, plutôt que sur des réponses exclusivement réactives.