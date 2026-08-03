Grand Magal 2026 : Le gouvernement appelle à préserver l’unité nationale et la cohésion sociale

La cérémonie officielle de la 132ᵉ édition du Grand Magal de Touba s’est ouverte ce lundi à la Résidence Khadimou Rassoul, sous la présidence du porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bachir Abdou Khadre. L’événement s’est déroulé en présence d’une importante délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.

Aux côtés du chef de la délégation figuraient notamment le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Dr Bakary Sarr, le ministre des Transports terrestres et aériens, le ministre de l’Assainissement et de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Bala Moussa Fofana, le ministre de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Cheikhou Oumar Bâ, ainsi que le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf.

S’exprimant au nom du gouvernement, Mouhamadou Makhtar Cissé a insisté sur l’importance de préserver, au-delà de la ferveur religieuse qui entoure le Grand Magal, les valeurs de cohésion sociale et d’unité nationale. Il a estimé que le développement du Sénégal ne pouvait se concevoir sans un climat de solidarité et de rassemblement entre les citoyens.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a rappelé que le président de la République a prêté serment de conduire le pays dans l’intérêt de tous et que l’article 42 de la Constitution lui confère la mission d’incarner l’unité nationale. Il a souligné que, malgré la diversité des opinions au sein de la classe politique et de la société, le Sénégal demeure le socle commun de tous les citoyens.

Évoquant les orientations du Khalife général des mourides, il a également rappelé l’appel lancé par le guide religieux en faveur de la préservation de la cohésion sociale et de l’unité nationale, invitant l’ensemble des Sénégalais à faire de ces valeurs un engagement collectif.