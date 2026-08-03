Recrudescence des accidents : Mouhamadou Makhtar Cissé appelle à des mesures concrètes

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a exprimé sa vive préoccupation face aux nombreux accidents de la circulation enregistrés à l’occasion de la 132ᵉ édition du Grand Magal de Touba, dont le bilan provisoire fait état d’au moins 21 décès. Estimant que cette situation interpelle l’ensemble des pouvoirs publics, il a appelé à un changement d’approche.

« Les accidents sont nombreux et cela mérite une attention particulière. Il faut maintenant agir », a déclaré le ministre, soulignant que le moment était venu de passer de l’analyse des causes à la mise en œuvre de solutions efficaces. « Il ne s’agit plus de faire des constats, il faut poser des actes concrets », a-t-il insisté.

Mouhamadou Makhtar Cissé a également dénoncé le manque de discipline observé sur les routes, qu’il considère comme l’une des principales causes de l’insécurité routière. « Il y a trop de désordre dans ce pays et il est temps de mettre fin à cela », a-t-il affirmé.

Le ministre a enfin lancé un appel à la responsabilité collective, estimant que l’amélioration de la sécurité routière passe aussi par un changement de comportement des usagers. « Il y a beaucoup d’anarchie, mais il faut que chacun y mette du sien pour mettre de l’ordre dans ce pays », a-t-il conclu.