Magal 2026 : Le Khalife général des Mourides appelle à la foi, à la discipline et à la préservation de Touba

La cérémonie officielle de l’édition 2026 du Grand Magal de Touba s’est déroulée en présence d’une importante délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, accompagné notamment des ministres Cheikh Tidiane Dièye, Alioune Dione, Cheikhou Oumar Bâ, Samba Diouf, Abdu Lahad Ndiaye, Babacar Sarr, ainsi que du gouverneur de la région de Diourbel.

Après l’allocution du ministre de l’Intérieur, le porte-parole du Khalife général des Mourides, Cheikh Bass Abdou Khadre, a transmis le message de Serigne Mountakha Mbacké, centré sur la portée spirituelle du Grand Magal et les défis du monde contemporain.

« Cet événement est un moment pour rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits et privilèges accordés à Serigne Touba, dont la mission est de redorer le blason de l’islam, d’aider les hommes à mieux connaître leur Seigneur et à mieux pratiquer leur religion », a-t-il déclaré. Il a rappelé que Touba est une « terre bénite », fondée exclusivement pour l’adoration de Dieu, avant de souligner que cette quête de proximité divine avait conduit Cheikh Ahmadou Bamba à accepter l’exil et les épreuves.

Évoquant le contexte international, le porte-parole du Khalife a lancé un appel au retour aux valeurs spirituelles. « Le monde est devenu cruel et s’autodétruit progressivement. Le mal s’intensifie et les mauvaises pratiques se multiplient chez l’humain. Les guerres, le niveau important de morts et tous ces actes qui provoquent la colère divine sont les raisons qui ont poussé Serigne Touba à s’engager pour le salut de l’humanité », a-t-il affirmé.

Cheikh Bass Abdou Khadre s’est également exprimé sur les travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba, rappelant un témoignage attribué à Serigne Mahmouth Sylla. Selon lui, ce dernier rapportait que Serigne Touba, en 1927, déclarait que « nul ne devait douter que la mosquée est grande et resplendissante, et quiconque en doute peut aussi douter de l’existence de Dieu », ajoutant que « toute personne s’y ayant investie sera à jamais honorée ». Il a invité les disciples à suivre les orientations du Khalife général en soutenant ce chantier.

Le représentant du Khalife a également eu une pensée pour les fidèles décédés sur le chemin de Touba, avant d’adresser un message aux forces de défense et de sécurité. « Nous appelons les forces de l’ordre à davantage de rigueur dans le travail. C’est à elles d’aider les populations à mieux respecter l’ordre établi », a-t-il déclaré.

Abordant les retombées économiques du pèlerinage, Cheikh Bass Abdou Khadre a rappelé que le Grand Magal génère plus de 629 milliards de francs CFA et rassemble plus de six millions de pèlerins. Il a insisté sur la nécessité d’accompagner cette croissance par des investissements adaptés, notamment en matière d’accessibilité et d’infrastructures, afin d’anticiper les défis futurs.

La cérémonie a également enregistré la présence de nombreuses personnalités religieuses, parmi lesquelles Serigne Miurtadha Ibn Serigne Fallou, Serigne Fallou Ibn Serigne Mourtadha, Serigne Mostaoha Abdou Lakram et Serigne Cheikh Aliou Mbacké, venues témoigner de leur soutien au Khalife général des Mourides à l’occasion de cette édition du Grand Magal.